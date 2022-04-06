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عمر شويل - جدة الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية، حيث تعتبر هذه المنظومة من أهم الخدمات التي تقوم بمساعدة جميع المواطنين والوافدين إلى المملكة، فيجب التواصل مع الديوان الملكي لكي يتم الاستفادة من المساعدات، فهناك طرق كثيرة للتواصل مع الديوان وذلك بالذهاب إلى المقر الرئيسي لهم، أو يمكن التواصل إلكترونياً وذلك من خلال إرسال طلب مساعدة وتقديم نموذج خطاب.

الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية

يمكن التواصل مع الديوان الملكي السعودي إلكترونياً لتقديم طلب مساعدة مالية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الديوان الملكي الموقع الرسمي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على أيقونة تقديم طلب مساعدة مالية.

بعد ذلك سيتم ظهور نموذج طلب التقديم، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة.

ثم يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد ذلك الضغط على أيقونة إرسال طلب المساعدة.

شروط التسجيل في الديوان الملكي السعودي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم في السعودية بصفة دائمة.

أيضا لابد على المتقدم للحصول على المساعدة المالية ألا يكون قد سبق له الحصول على مساعدات من جمعيات خيرية أخرى حكومية أو خاصة.

بينما يجب على المتقدم لطلب الإعفاء من القرض أن يقدم كافة المستندات والأوراق التي تثبت عدم قدرته على تسديد القرض.

بالتالي يجب على المتقدم بطلب مساعدة العلاج أن يقوم بتقديم شهادة صحية تثبت حالته الصحية وحاجته للعلاج.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن التواصل بالديوان الملكي السعودي وذلك عن طريق الاتصال هاتفياً من خلال الأرقام الآتية:

الاتصال بالرقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك الاتصال بالرقم 920030003 من خارج المملكة العربية السعودية.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب المساعدة

ليتم تقديم طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي يجب إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

بعد ذلك يتم اختيار طلب المساعدة.

ثم ملء نموذج التقديم بالبيانات المطلوبة.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يتم اختيار التسجيل.

ثم يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد ذلك يتم اختيار تقديم الطلب.

في نهاية هذا المقال نكون قد انتهينا من شرح ومعرفة الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية، كما قدمنا شرح طريقة التسجيل الإلكتروني وكيفية الاستعلام في برنامج الدعم الخاص بالديوان الملكي كما ذكرنا أرقام التواصل هاتفياً.