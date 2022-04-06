موعد صرف بدل غلاء المعيشة لشهر رمضان وشروط الحصول على الدعم وخطوات الإستعلام

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات للمواطنين حيث تعتبر الوزارة الاكثر تقديما للخدمات للمواطنين اصحاب المعاشات والدعم والمساعدات، ومن اهم خدماتها المساعدات المالية للمتقاعدين وأصحاب المعاشات،كما يتم صرف بدل غلاء المعيشة وقد أكدت السعودية على أن بدل غلاء المعيشة يعد واحد من أهم البدلات التي تصرف لكافة “موظفين القطاعات العامة والخاصة”، وإمكانية الاستفادة لكل مستخدمين الضمان الاجتماعي بشكل كبير، وعن موعد الاعلان عن صرف غلاء المعيشة سوف نذكر بالمقال الموعد المحدد من قبل الوزارة وكما سوف نذكر كيفية الاستعلام عن استحقاق الدعم وخطوات التسجيل للحصول على الدعم وشروطه،حيث تستعد الحكومة السعودية لصرف بدل غلاء المعيشة لجميع مواطنيها خلال الأيام القادمة وقبل انقضاء الشهر الكريم، ويستفيد من بدل غلاء المعيشة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتهدف الوزارة إلى رفع المستوى المعيشي وتوفير الاحتياجات الأساسية إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة للمستحقين لشهر رمضان المبارك:

وفي الفترة الأخيرة تزداد عمليات البحث حول دعم المساعدة المقطوعة، من الجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه من المقرر أن يتم صرف بدل غلاء المعيشة مع صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمستحقين وعلى ذلك فإنه من المقرر أن يتم الصرف يوم 21 أبريل 2022 وأوضحت الوزارة أن بدل غلاء المعيشة سوف يتم صرفة للمستحقين فقط ومن تنطبق عليهم شروط الحصول على المعاشات، كما ستقوم الوزارة خلال الشهر الكريم بصرف الكثير من المبالغ المالية للمحتاجين، ويأتي على رأسها المكرمة الملكية التي تصرف تحت اشراف الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكذلك سيتم ايداع المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة :

يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية من الأصل لا غير بالإضافة إلى إقامته في السعودية.

من الضروري ان يكون راتب الموظف السعودي بحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي ويشترط أن يكون المتقدم غير متزوج، أما في حالة كون المتقدم متزوج يجب أن يكون الدخل الشهري له لا يتجاوز 8600 ريال سعودي.

عمر المتقدم يبدأ من 35 عام فيما يزيد عن ذلك.

كيفية التسجيل والاستفادة من منحة بدل غلاء المعيشة لشهر رمضان:

ادخل على الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم عليك بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على ايقونة خدمة التسجيل في بدل غلاء المعيشية.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي تتمثل في (رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والعمر والكثير من البيانات الأخرى).

ثم تقوم بتحميل كافة المستندات المطلوبة ورفعها للوزارة.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة إرسال.

كيفية الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية: