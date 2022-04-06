تمويلك 50 ألف بدون كفيل أو تحويل راتب وموافقة فورية من امكان الراجحي الشروط والرابط

مصرف الراجحي المصرف الأول في المملكة يقدم العديد من التمويلات المختلفة والعديد من الخدمات وتوفير مختلف التمويلات المميزة،وتمويل إمكان هو تمويل مقدم من كل من شركة إمكان للتمويل ومصرف الراجحي، بغرض مساعدة المواطن السعودي وكذلك المقيم بالمملكة على مواجهة مشاكل الحياة، ويمكن الحصول على التمويل المقدم ب 50 الف ريال بسهولة في حالة توافر الشروط التي وضعها كل من إمكان والراجحي، وهو ماسوف نذكرها بداخل المقال ونوضح كذلك الشروط والمزايا وكيفية التقديم على التمويل، ويمكن التقديم عليه إلكترونياً من خلال تطبيق إمكان أو الموقع الإلكتروني.

اهم مزايا تمويل إمكان الراجحي:

يمكن لشركة إمكان الراجحي توضيح العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد التسجيل للحصول على التمويل، ومن هذه المميزات:

مبلغ التمويل 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى للحصول عليه.

لا يتم تحويل الراتب

لا يحتاج إلى كفيل

ومن مميزاته تمويل سريع وموافقة فورية في حالة توافي شروط التمويل.يعد بنك الراجحي من أشهر البنوك بالمملكة العربية السعودية، لما يقدمه من العديد من الخدمات وتوفير مختلف التمويلات المميزة، بغرض مساعدة المواطن السعودي وكذلك المقيم بالمملكة على مواجهة مشاكل الحياة، ومن أشهر التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي هو تمويل إمكان الراجحي، بالتعاون مع شركة إمكان للتمويل، وفي هذا المقال على موقع نجوم مصرية سوف نتحدث عن طلب تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل 1443 شروط التمويل وتسجيل الدخول.إقرأ المزيد على نجوم مصرية: طلب تمويل إمكان الراجحي بدون كفيل 1443 شروط التمويل وتسجيل الدخول https://www.ngmisr.com/?p=2579094

يتم السداد على فترات طويلة ومرنة لسداد مبلغ التمويل على هيئة أقساط تصل غلى 24 شهر.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على تمويل إمكان الراجحي:

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 20 – 60 عام ولا يتعدى ذلك.

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية من الأساس ومقيم في السعودية.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي.

وكما يشترط ان لا يقل الراتب الشهري عن الحد المسموح به وهو 2000 ريال سعودي، و 1900 ريال للمتقاعد.

كيفية التقديم من خلال مصرف الراجحي: