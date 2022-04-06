نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة 5000 ريال بموافقة فورية من منصة سلفة الالكترونية لتلبية رغبات الأسر الفقيرة في المقال التالي
مع دخول الشهر الكريم ومتطلباته من مصاريف ونفقات وشراء احتياجات الاسرة كان لتلبية رغبات الابناء ومستلزمات الاسرة اكثر من دخل الاسرة وزاد الطلب على طلب قرض سريع وعاجل وكان التفكير في اخد سلفة فورية، وتتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط وسوف نوضح الشروط للحصول عليها وكيفية التقديم واهم مزايا سلفة،ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات قبل شهر رمضان ، وكحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك وراتب الاسرة ودخلهم لا يكفي.
الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة فورية وعاجلة:
- أن يكون سعودي الجنسية من الأساس لا غير.
- يتراوح عمر المتقدم بين 23 – 60 عام.
- يكون راتب الشخص المتقدم 5 ألف ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.
- وكما يشترط للحصول على سلفة ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.
أهم مزايا الحصول على سلفة:
- يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يتميز تمويل سلفة بأنه بسيط وسهل
- لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.
- يمكن السداد من خلال الأقساط علماً بأن السداد ميسر ومرن.
- ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
كيفية التسجيل لطلب سلفة:
- ادخل على رابط منصة سلفة.
- ثم تقوم بالنقر على أيقونة تسجيل حساب جديد.
- ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة طلب التمويل.
- يتم سداد الأقساط على فترات طويلة ويتم تحديد فترة السداد حسب دخل الشخص المتقدم وذلك بتحديد قيمة القسط، وتصل قيمة التمويل إلى 5 آلاف ريال سعودي.
- ادخال كافة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – رقم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف الجوال – كلمة المرور في الأماكن المخصصة لها).
- ادخال كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على أيقونة إرسال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفة 5000 ريال بموافقة فورية من منصة سلفة الالكترونية لتلبية رغبات الأسر الفقيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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