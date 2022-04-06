سلفة 5000 ريال بموافقة فورية من منصة سلفة الالكترونية لتلبية رغبات الأسر الفقيرة

مع دخول الشهر الكريم ومتطلباته من مصاريف ونفقات وشراء احتياجات الاسرة كان لتلبية رغبات الابناء ومستلزمات الاسرة اكثر من دخل الاسرة وزاد الطلب على طلب قرض سريع وعاجل وكان التفكير في اخد سلفة فورية، وتتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط وسوف نوضح الشروط للحصول عليها وكيفية التقديم واهم مزايا سلفة،ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات قبل شهر رمضان ، وكحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك وراتب الاسرة ودخلهم لا يكفي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة فورية وعاجلة:

أن يكون سعودي الجنسية من الأساس لا غير.

يتراوح عمر المتقدم بين 23 – 60 عام.

يكون راتب الشخص المتقدم 5 ألف ريال سعودي كحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط للحصول على سلفة ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.

أهم مزايا الحصول على سلفة:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز تمويل سلفة بأنه بسيط وسهل

لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

يمكن السداد من خلال الأقساط علماً بأن السداد ميسر ومرن.

ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

كيفية التسجيل لطلب سلفة: