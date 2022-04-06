نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 hrsd.gov.sa تفاصيل صرف بدل الغلاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف بدل غلاء المعيشة يترقب المواطنين السعوديين صرف بدل غلاء المعيشة الذي تم إصدار أوامر ملكية بصرفة للمواطنين محدودي الدخل المستحقين للدعم في المملكة، وذلك نظراً لارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنيين مما جعل الحكومة السعودية تحاول جاهدة تقديم دعم مادي للأسرالفقيرة لتحسين مستوى المعيشة.

وقد زاد معدل البحث خلال الفترة الحالية عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة بعد إعلان وزارة التنمية البشرية والتضامن الاجتماعي عن بدء صرفه خلال شهر رمضان الجاري ويبحث عدد كبير من المواطنين المحتاجين إلى الدعم المادي عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة وشروط استحقاقه .

موعد صرف بدل غلاء المعيشة

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها بموقع تويتر أنه من المقرر أن يتم صرف بدل غلاء المعيشة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المملكة، وذلك للمساهمة في توفير معيشة كريمة لهم في ظل ارتفاع الأسعارالذي تشهده البلاد خلال الفترة الراهنة، وعن موعد صرف بدل غلاء المعيشة فقد كشفت وزارة التضامن الاجتماعي انه من المقرر أن يتم صرفه للفئات المستحقة المنطلق عليهم شروط صرف بدل الغلاء سواء كان من موظفي القطاع العام أو المتقاعدين أو المستحقين لدعم التضامن الاجتماعي يوم 21 أبريل الجاري 2022والموافق هجريا 20 رمضان 1443.

قيمة بدل غلاء المعيشة

و قد حددت وزارة التنمية البشرية و الاجتماعية انه من المقرر أن يبدأ قيمة بدل غلاء المعيشة من 500 ريال سعودى للفرد الواحد إلى 1000 ريال سعودى للأسرة بحد أقصى 3000 آلاف ريال سعودي للأسرة ذات عدد الافراد الكبير مما بلغ عدد أفرادها، بحيث يحدد بدل الغلاء حسب الظروف المالية لكل حالة مقدمة للحصول عليه على حده، ولابد من توفر شروط الحصول عليه والتي سوف نوضحها بالتفصيل.

شروط الحصول على بدل غلاء المعيشة

صرف بدل غلاء المعيشة ويلزم لحصول المواطن على بدل الغلاء أن ينطبق عليه شروط الحصول على الدعم الذي أعلنت عنها وزارة التنمية البشرية وهي أن يكون مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة ولا يقل عمره عن 35 عام، كما يجب ألا يزيد دخل المواطن الغير متزوج عن 3000 آلاف ريال سعودي بحد أقصى وبالنسبة للفرد معيل الأسرة لا يزيد دخله الشهري عن 8.600 آلاف ريال سعودي .