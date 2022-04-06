موعد صرف المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان لمستفيدي الضمان وشروط الحصول عليها

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 هجرياً تعد من أكثر الأشياء التي تشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد مساعدة يتم منحها للمواطنين ذات الدخل المحدود في شهر رمضان الكريم وتكون برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولذا فيرغب العديد من المواطنين في التعرف على الشروط الواجب توافرها للحصول عليها، وكذلك القيمة التي سوف يتم صرفها، والموعد الذي يمكن فيه الحصول عليها، ولذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا أهم المعلومات عنها.

شروط الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعى

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة شروط ينبغي أن تتوافر في كافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك 1443 هجريا، وتكمن تلك الشروط في ما يلي، وينبغي إلى أن عدم توافر أي شرط من تلك الشروط يعيق الحصول على المنحة، حيث ما يلي:

ينبغي أن يكون المواطن الذي يرغب في الحصول على المكرمة ذات جنسية سعودية.

كذلك يجب أن لا يتخطى الراتب الخاص به عن الـ 3 ألاف ريال سعودي شهرياً.

ينبغي أن يكون ذلك المواطن مقيم في المملكة العربية السعودية أو على الأقل مقيم بها منذ 3 أشهر على الأقل قبل التاريخ الذي يتم به صرف المنحة، مع تقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك.

كما يجب عدم امتلاك ذلك المواطن أي أملاك تجارية أو زراعية أو عقارية.

ما هي قيمة المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

لقد قامت وزارة الضمان الاجتماعي بالإشارة إلى أن قيمة المكرمة الملكية التي سوف يتم صرفها تختلف من أسرة إلى أسرة، وذلك وفقاً لحال كل أسرة من الأسر المقدمة في الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد القيمة وفقا لبعض العوامل، حيث ما يلي:

الأسرة التي تكون مكونة من فردين يتم صرف لهم ألف وخمسمائة ريال سعودي، أما عن الأسرة المكونة من فرد واحد فيتم صرف له ألف ريال سعودي.

بينما الأسر التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة، فيتم صرف لهم نحو ألفي ريال سعودي.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443 هجرياً

من الجدير بالذكر أن موعد صرف المكرمة الملكية 1443 هجريا سوف يكون في منتصف شهر رمضان المبارك، حيث سوف تبدأ خلال بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان التي توافق لتاريخ 13 من شهر رمضان الفضيل، ويمكن الحصول عليها من ذلك التاريخ إلى نهاية الشهر المبارك.