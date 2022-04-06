نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام جديد للضمان الاجتماعي لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج الجديد عبر الرابط sbis.hrsd الذي انطلق رسمياً ودخل الآن تحت مسمى الضمان الاجتماعي 1443، والذي تم إنشاؤه لتوفير الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأفراد والعائلات المحتاجة من المساعدة النقدية أو غيرها من أشكال المساعدة، حدد ما يغطي العمال النشطين واحتياجات الأسرة الأساسية وقد أكدت وزارة الضمان الاجتماعي على أهمية التسجيل في 1443 للضمان الاجتماعي الموسع الرابط لجميع الأشخاص المؤهلين الذين يستوفون المتطلبات من خلال بوابة المساعدات والحماية

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان بقائهم، لتحسين أوضاعهم المعيشية.بالإضافة إلى السماح للمستفيد بالحصول على المال، فإن استقلالية نظام الضمان الاجتماعي المتطورة تسمح للفرد السعودي إلى توفير حد أدنى من الدخل للفئات الأكثر ضعفًا بعد تأهيلها وتدريبها بشكل مناسب، وأضاف أن الأموال صُممت أيضا للاستجابة لحاجة حقيقية للتطوير في النظام السابق، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية لعدد من البرامج المماثلة في دول أخرى.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الضمان الاجتماعي أن نظام الضمان الاجتماعي المطور قد تم إنشاؤه لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من خلال تضمين فئات أكثر من سابقاتها وقالت إن القيد في نظام الضمان الاجتماعي المطور يتم من خلال:

عند التسجيل في المنصة الإلكترونية سيتم إعطاؤك رابطًا للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

بعد ذلك حدد حقل تسجيل جديد.

بعد ذلك قم بتعبئة بيانات الهوية الشخصية لمقدم الطلب (الجنسية تاريخ الميلاد حسب التقويم الهجري وكذلك كلمة المرور ورقم الهاتف المحمول).

عند إنشاء كلمة مرور يجب عليك الالتزام بالمتطلبات الموضحة من أجل إنشاء كلمة مرور شرعية من حيث الأرقام والأحرف (الأحرف الكبيرة والصغيرة) والرموز.

اقبل الشروط والأحكام من خلال النقر على “تسجيل”.

لتنشيط الهاتف سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المسجل مع رمز التحقق يجب عليك نسخ الرمز ثم النقر فوق الزر مستند

بعد ذلك سيتم نقلك إلى واجهة البرنامج لملء جميع البيانات المطلوبة حتى يكتمل الملف الموحد بنسبة 100 بالمائة وعند هذه النقطة يملأ مقدم الطلب جميع البيانات الشخصية الثابتة التي لا يمكن تغييرها واستعادتها و المسجلة من قبل السلطات المختصة وكذلك أي كيانات جديدة تطلب التسجيل.

أخيرًا اضغط على الزر.

باستخدام تطبيق متطور للضمان الاجتماعي أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة، وهي إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين طلب ضمان اجتماعي متقدم. يستهدف هذا البرنامج الجديد جميع الأسر الفقيرة الحاملة للجنسية السودانية بهدف مساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعليم أبنائهم.

ومع ذلك فإن هذه المبادرة لا تساعد فقط الأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية ذات الدخل المحدود كما تعمل على تحويل الأفراد الأكثر ضعفًا في هذه العائلات إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال التدريب وإعادة التدريب وتوفير فرص العمل المناسبة.