رسوم تجديد الإقامة للعاملين بالمملكة السعودية وأهم الفئات المعفاة من هذه الرسوم

رسوم تجديد الإقامة للعاملين بالمملكة والتي أعلنت عنها وسائل الإعلام بالمملكة تفاصيل جديدة متعلقة برفع رسوم تجديد الإقامة للعاملين في بعض المهن الوظيفية التي يعمل بها ملايين العاملين الوافدين إلى عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة، بالأخص عند قرب موعد الحصول على رسوم الخاصة بالمرافقين بدءًا من عام 2020، حيث كانت بداية سنة تحصيل الرسوم المرافقين على جميع المرافقين التابعين الوافدين بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحنا في عدة مقالات سابقه عن الكثر من المواضيع المتعلقة بالإقامة وتجديدها وأيضا عن المهن المسموح لها بالاستقدام وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمقيمين بشكل خاص.

رسوم تجديد الإقامة للعاملين في السعودية

وهناك الكثير من التساؤلات التي ظهرت مؤخرا عن الطرق الجديدة المتاحة لتسديد رسوم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إصدار المملكة قرارًا جديدًا وهو تخفيض مدة الإقامة من ست سنوات إلى أربع سنوات، وجاء كل ذلك مع إعلان المديرية العامة للجوازات السعودية أنه يتاح لكافة الوافدين سداد رسوم الإقامة، أو تجديدها أو إصدارها من خلال أنظمه سداد حكومية متعددة، سواء أنظمة إلكترونية أو بنكية، لضمان توفير الراحة والوقت لكافة الوافدين والمرافقين لهم من الانتظار في طوابير السداد لساعات طويلة، ومن ضمن هذه الطرق المتعددة، أما عن رسوم التي تُدفع مقابل تجديد إقامة العاملين ببعض الوظائف بها:

رسوم التجديد للوافدين من العمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

للعمالة الأجنبية يتم دفع 650 ريال سعودي.

أجرة المعيشة للشخص المرافق على الوافدين 2000 ريال إذا كان المرافق يتمثل في الزوجة أو حتى الأولاد.

رسوم تغيير الوظيفة لأول مرة أو رسوم تغيير الكفيل تصل إلى 2000 ريال سعودي.

كما نجد أن الرسوم في المرة الثانية تغيير الكفيل تصل إلي 4000 ريال سعودي, والرسوم التي تُدفع للمرة الثالثة تصل إلي 6000 ريال سعودي.

عندما نتحدث أيضاُ عن رسوم تجديد التصريح للوافدين مقابل لإقامتهم فهي تصل إلي 500 ريال سعودي و مدتها عام.

حيث تُدفع رسوم تجديد اقامة عامل بالشركات الخاصة 650 ريال سعودي.

أما عن تصريحات الإقامة لعامل في مزرعة فيصل إلي 650 ريال سعودي.

وفي حديث سابق قد وضحنا كافة الأمور المتعلقة بطريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتي هي من اهم الخدمات التي يستهدفا الكثير من المقيمين في المملكة.

الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة لإلكترونياً

يجب أن تتأكد من جواز السفر الخاص بك انه ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية. يجب عليك أيضاُ دفع كل المخالفات المرورية إذا وجدت. على كل المقيمين في إقليم بالمملكة العربية السعودية إذا قرر أحد أفراد أسرته بالعيش معه، فيجب أن يتوافر لديه تأمين صحي غير منتهي الصلاحية. يجب على الموظف المحافظة على سجله الوظيفي في الحضور والغياب فيجب عليه إن يكون ملتزم بالحضور طوال فترة إقامته.

الفئات المعفية من رسوم تجديد الإقامة من الوافدين

يتواجد العديد من الفئات المعفاة من هذه الرسوم كالأتي: