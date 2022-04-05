بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط حوافز العمل الحر وضوابط احتساب الحوافز

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط حوافز العمل الحر هدف تشجيع المواطنين على إقامة مشاريع العمل الحر المختلفة داخل المملكة، لما تسهم به هذه المشروعات من توفير فرص عمل للمواطنين من الذكور والإناث بالمملكة، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والقروض الهامة للمواطنين في المملكة ومنها شروط تمويل الخريجين، كما يقدم البنك التمويل للمشاريع الصغيرة والاقتصادي التي تعمل على تقدم وتتطور اقتصاد المملكة، كما أن الحافز يكون مبلغ مادي يودع في حساب العميل سنوياً ويكون الاشتراك والمتابعة والصرف عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة البرنامج، حيث يتم من خلالها من إصدار وثيقة العمل الحر من خلال إجراءات سريعة وميسرة، وتسعى المملكة دائما من خلال البنوك الهامة في تحقيق روية 2030 في تقدم الاقتصاد ورفع سوق العمل، ووفقا للشروط وضوابط حوافز العمل حيث يعمل على تعزيز الاستقرار المهني، ودافع لزيادة الإنتاجية في نشاط الممارس للعمل الحر ما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي من التمويل ودعم المستفيدين والمهتمين بمنتج نفاذ الأعمال الحرة.

بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط حوافز العمل الحر

تتعدد الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المبلغ السنوي الذي يضمن التمويل الحر للمشاريع الحرة للحرفيين وأصحاب المهارات المختلفة من بنك التنمية الاجتماعية:

أن يكون لدى العميل تمويل عمل حر قائم. يجب التسجيل في برنامج الحوافز ويمضي سنة على صرف التمويل للعميل. أن يكون منتظماً في سداد الأقساط المستحقة. أن يكون الحساب فعال ونشط. استيفاء معايير التحقق لإثبات ممارسته للنشاط الممول عن طريق أحدالمنصات والتطبيقات المعتمدة لدى البنك. ​أن ألا يتجاوز قيمة الرسوم الإدارية المخصومة من أصل التمويل مقدار الحافز قبل صرفه للعميل. يتم احتساب الحافز بشكل آلي بالنظام البنكي وفقا لمعايير البرنامج.

ضوابط احتساب حوافز العمل الحر