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عمر شويل - جدة موقع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية الفورية فى رمضان 1443 التي تصل إلى ملايين السعوديين من الغارمين والفقراء والمحتاجين وأسر السجناء والأرامل والمطلقات وغيرهن من الفئات الغير قادرة على مواجهة أعباء الحياة اليومية من مصاريف وغلاء وارتفاع فى الأسعار وخاصة فى الشهر الكريم، التي يقبل فيه المواطنين بشراء الكثير من المنتجات الغذائية، لذلك تتجه أنظار الكثيرون إلى موقع الديوان الملكي السعودي للتقديم فى طلب المساعدة والتي تختلف من نوع إلى اخر، فقد يتجه الكثيرون إلى طلب إعانة مالية عاجلة أو طلب لسداد الديون أو طلب للعلاج على نفقة الدولة، أو التقديم على طلب المنح الأراضي السكنية أو غيرها من المساعدات الإنسانية.

موقع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية الفورية فى رمضان 1443

بوابة الديوان الملكي السعودي تفتح أبوابها أما الملايين من المواطنين السعوديين لاجل تقديم المساعدات لأبناء الوطن تحقيقاً إلى رؤية المملكة فى 2030 وهي تحقيق الاستقرار وتوفير حياة كريمة.

أتاح الديوان الملكي السعودي للمواطنين التقديم للحصول على المساعدات بشروط يجب أن يتم تداركها لكي تتم عملية القبول فى المساعدات، أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم لطلب المساعدات يحمل جنسية سعودية على ان يتم بعض الاستثناءات الخاصة بزوجات السعوديين والأرامل والمطلقات.

بعد توافق الشروط على المتقدمين يتم القيام بالتسجيل فى موقع الديوان الملكي السعودي وكتابة جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح، أو القيام بإرسال معروض إلى عنوان الديوان الملكي (الهدأ 7636 – مدينة الرياض 12911 – السعودية) موضح فيه تفاصيل حالتك وأسباب التعرض إلى ما أنت فيه الآن من حاجة، وإليك طريقة كتابة خطاب إلى الديوان الملكي السعودي.

رقم الديوان الملكي السعودي

بعد التقديم لطلب المساعدة تحتاج أن تعرف مدي إتمام عملية القبول من عدمه عن طريق الإتصال بالمكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي عن طريق الارقام التالية:

رقم الهاتف الأول 8004000000 للإتصال من داخل المملكة العربية السعودية.

الإتصال من خارج المملكة العربية السعودية 920030003.

موقع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية الفورية فى رمضان 1443.