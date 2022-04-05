نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر قرارات نظام الإقامة الجديد في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر قرارات نظام الإقامة الجديد في السعودية 2022، حيث يبحث الكثير من الأفراد عن أخر مستجدات قرارات الإقامة الخاص بالعمال أو الأجانب عن المملكة بشكل عام، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أخر المستجدات على القرارات، كذلك ميعاد الغاء الإقامة في المملكة العربية، وغيرها من المعلومات الهامة، فتابعونا.

آخر قرارات نظام الإقامة الجديد في السعودية 2022

إليكم بعض مرسوم الوصول الجديد الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الحماية التي كفلتها المملكة منذ تفشي الفيروس الجديد.

تأشيرة دخول مؤجلة للأجانب الذين لديهم تمديد تأشيرة خارج المملكة العربية السعودية في بلد، حيث يتم تأخير الدخول من قبل السلطات السعودية.

كما تقرر تمديد تأشيرات الزيارة بما في ذلك تأخيرات الدخول والمغادرة.

متي يتم الغاء تجديد الإقامة في السعودية؟

سيتم إلغاء الإقامة الدائمة أو المؤقتة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الإقامة الجديد، في الحالات التالية:

إذا أدين صاحب السكن المتميز بجريمة يترتب عليها السجن لمدة عامين على الأقل، أو ما لا يقل عن 100.000 ريال سعودي أو ما يعادلها.

إذا كان هناك أمر أو قرار من المحكمة بطرد صاحب السكن المتميز من المملكة.

مخالفات الأحكام القانونية والقوانين من قبل المستفيدين من قانون الإقامة الجائزة.

عندما يرفض المستفيد الإقامة المميزة.

إذا مات صاحب السكن المتميز أو غير مؤهل.

متى سيتم إلغاء تجديد تصريح إقامتي في المملكة العربية السعودية؟

بالإضافة إلى استكمال الإجراءات ذات الصلة من خلال وكيل أو كفيل، يمكنك إلغاء تصريح إقامتك في المملكة العربية السعودية بعد تقديم طلب لإلغاء تصريح إقامتك.

لن تتمكن من اتباع هذه الخطوات دون إذن وتوقيع الراعي، إذا قمت بالوصول إلى طابعة معتمدة في المملكة العربية السعودية.

وأرسلت طلب إلغاء إلكترونيًا، فسيتم إلغاء التحديث.

هناك طريقة أخرى لإلغاء تصريح الإقامة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة والشؤون الخارجية لكل إمارة.

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