تعرف على تفاصيل صرف بدل غلاء المعيشة الجديد 1443 وفقًا لآخر التحديثات

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عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار مؤخرا بصرف بدل غلاء المعيشة الجديد للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2022 ميلاديا، كما قامت الوزارة بالإعلان عن موعد صرف رواتب بدل غلاء المعيشة في رمضان، حيث من المقرر أن يتم صرف المبلغ للمواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية إلى جانب أيضا فئات أخرى من المواطنين، كما أكدت الحكومة أنه سوف يشمل أيضا موظفين في القطاع الخاص والعام في المملكة.

صرف بدل غلاء المعيشة الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن صرف الرواتب الخاصة ببدل غلاء المعيشة سوف يتم تضمينه مع رواتب المواطنين المستفيدين من برامج التضامن الاجتماعي المطورة، وكذلك سوف يتم صرفه أيضا مع رواتب المستحقين للمعاشات في السعودية للعام 1443 هجريا، والتي تبدأ منذ يوم الواحد والعشرين من شهر أبريل للعام الجاري 2022

وذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمواطنين المستحقين للدعم وأصحاب المعاشات، قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتخصيص ما لا يقل عن أثنان مليار ريالا سعوديا في كل عام، لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين للدعم من المتقاعدين.

على جانب آخر خصصت الحكومة السعودية مبلغ مالي يصل إلى حوالي مليون وربعمائة ألف ريالا سعوديا بشكل سنوي لدعم المستحقين والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور الذين يتم صرف الرواتب لهم شهريا.

مساعدات وزارة الموارد البشرية في رمضان

على جانب آخر كانت وزارة الموارد البشرية قد أعلنت أنه من المتوقع أن تشمل رواتب بدل غلاء المعيشة المستفيدين إلى جانب رواتبهم الخاصة، وأن يتم تقرير موعد إيداع الرواتب بحسب مجريات الأيام القادمة، بينما توفر الوزارة في السعودية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2022، عدة وسائل للدعم المالي والتي يتم تقديمها للمستحقين للمساعدة من المواطنين السعوديين، وبالأخص في ظل أيام الغلاء وحلول شهر رمضان بتكاليفه المعيشية العادية.

بينما سوف يتم إيداع البدل للمواطنين المتقاعدين وأصحاب المعاشات في موعد محدد يوم الواحد والعشرين من شهر أبريل للعام الحالي 2022، بينما موعد صرف بدل الغلاء سوف يتم تحديده والإعلان عنه في خلال الأيام المقبلة.