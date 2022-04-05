نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1444 ورياض الأطفال التعليم التسجيل عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد تسجيل الصف الأول الإبتدائي 1444، ومرحلة رياض الأطفال جاء ذالك من خلال الحساب الرسمي لوزارة التربية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وحددت الوزارة روزنامة التسجيل لمدارس تحفيظ القرآن والمدارس الحكومية والخاصة، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم مواعيد التسجيل الرسمية التي أعلنتها الوزارة اليوم الثلاثاء الموافق 2022/04/05، وطريقة التسجيل الإلكتروني عبر رابط نظام نور التعليمي.

من الضروري أن يكون لولي الأمر حساب على نظام نور، حتى يتمكن من الدخول للنظام بواسطته وإتمام عملية التسجيل الإلكتروني للابن، ومن لا يوجد له حساب يمكنه إنشاء حساب جديد الآن بسهولة من خلال الدخول على النظام، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الأب، ونظام نور يقدم لولي الأمر العديد من الخدمات بخلاف عملية تسجيل الأبناء في الصف الأول أو رياض الأطفال، فيمكن لولي الأمر من خلال نظام نور متابعة أبنه ومعرفة مدى تحصيله العلمي، من خلال التواصل المباشر بينه وبين المعلم.

موعد تسجيل الصف الأول الإبتدائي 1444

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

كم وقت متبقي على فتح التسجيل للصف الأول

طريقة التسجيل في الصف الأول ورياض الأطفال

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa. تسجيل الدخول من خلال حساب ولي الأمر. في حالة لا يوجد حساب قم بإنشاء حساب جديد على النظام. أضغط على كلمة تسجيل ثم تسجيل طالب جديد. سجل البيانات المطلوبة عن الطالب من واقع المستندات الرسمية بصورة صحيحة. بعد الانتهاء من التسجيل سوف يتم تحديد موعد للذهاب إلي المدرسة وتقديم المستندات المطلوبة.

تسجيل طالب جديد عبر نظام نور التعليمي

من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام نور هو تسجيل الصفوف الأولى، سواء لمرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الإبتدائي، مما يوفر على ولي الأمر معانات الذهاب إلي المدرسة أو الإدارة التعليمية، أكثر من مرة لإتمام عملية التسجيل الخاصة بابنة، إضافة إلي الخدمات العديدة الأخرى التي يوفرها النظام لولي الأمر، ويعتبر نظام نور هو الموقع الذي يتم تقديم كافة خدمات التعليم من خلاله للطلاب، خاصة طلاب التعليم الأساسي في المملكة العربية السعودية.