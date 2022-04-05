نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية لصلاة التراويح 1443 ومدة إقامة الصلاة في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل بداية شهر رمضان المبارك قامت وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بإصدار عدة توجيهات وضوابط تخص الاستعدادات التي يتم اتخاذها في المساجد تهيئة لحلول شهر رمضان، والتي كان من أهمها استعدادات الوزارة لبدء إقامة صلاة التراويح في مساجد المملكة، والتي شملت عدة ضوابط فيما يخص مدة الصلاة، والإجراءات الاحترازية المتخذة بين المصلين بعضهم البعض، حرصا من الحكومة السعودية على عدم انتشار وباء كورونا، وحفاظا على سلامة المصلين أثناء إحياء الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك.

توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية لصلاة التراويح

قامت وزارة الشئون الإسلامية السعودية بوضع عدة ضوابط وتعليمات جديدة لكي يتم تنفيذها مع بدء شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2022، والتي كانت تتعلق بتوجيهات آداء صلاة التراويح داخل مساجد المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تلتزم بها كافة المساجد في المملكة، بعد أن كان قد تم إيقاف صلاة التروايح في المساجد بالسعودية لمدة عامين.

أما فيما يخص الإجراءات الخاصة بالصلوات في رمضان بالمساجد السعودية، فقد تم إيقاف نقل الصلوات على وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المختلفة بشكل رسمي خلال شهر رمضان للعام 1443، إلى جانب الحرص على الاقتصار في الدعاء الذي يتم نقله من قبل وسائل الإعلام السعودية المختلفة من داخل الحرم المكي أو الحرم المدني، كما تم تكليف جهات مختصة لمتابعة عملية تنفيذ تلك التوجيهات وإلزام المساجد بها.

مدة إقامة صلاة التراويح في رمضان 1443

من المقرر أن تبدأ صلاة التراويح في العام الحالي 1443 هجريا، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، بينما نصت التوجيهات التي أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة في السعودية بشأن صلاة التراويح في مساجد المملكة على ألا تزيد مدة إقامة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، في كافة المساجد في أنحاء المملكة العربية السعودية.

على جانب آخر يجب أن ننوه أنه قد يتغير موعد إقامة صلاة التراويح تغيرا طفيفا بحيث يتقدم أو يتأخر دقائق معدودة تبعا لمرور الأيام من شهر رمضان المبارك، ويمكنكم معرفة الموعد المحدد لإقامة صلاة التراويح في رمضان من خلال متابعة إمساكية شهر رمضان 1443.