نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات جديدة ومستعملة بالتقسيط من مصرف الراجحي بتمويل للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات جديدة ومستعملة بالتقسيط، يقدم بنك الراجحي في السعودية حلول تمويلية متنوعة لشراء وامتلاك سيارة جديدة أو سيارة مستعملة حسب رغبة العميل وذلك من خلال تمويل السيارات الميسر المقدم من البنك والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وجميع تمويلات البنك متزافقة مع أحكام الشريعة، وبالنسبة للتمويل التأجيري يقوم العميل بتحديد نوع السيارة التي يريدها ويقوم البنك من شراء السيارة من الوكلاء المعتمدين بالبنك وبعد ذلك يقوم البنك بإعادة بيع السيارة للعميل من خلال سداد قيمتها على أقساط شهرية يقوم البنك بتحديد قيمتها وعلى حسب فترة السداد التي يختارها البنك تتحدد قيمة المركبة وقسطها الشهري ومن أهم المزايا التي يقدمها المصرف على التمويل أنه يتم السماح للعميل بتسجيل المركبة باسمه كما يسمح له البنك أيضاً ببيع المركبة.

سيارات جديدة ومستعملة بالتقسيط من مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي هذا التمويل للسعوديين والمتقاعدين والمقيمين من خلال إجراءات ميسرة وسريعة حيث يمكنك استلام المركبة خلال فترة تصل إلى خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم كما تمتد فترة السداد حتي خمس سنوات ويضع البنك شروط محددة للمستحقين تختلف فيما بينهم.

الشروط والمستندات المطلوبة بالنسبة للسعوديين

من أهم الشروط التي يجب توافرها بالنسبة للسعوديين أن لا يقل الدخل الشهري عن ألفين ريال سعودي ولا يزيد عمر المدنيين عن خمسة وستون عاماً أما بالنسبة للعسكريين فيتم احتساب الحد الأقصى للعمر حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد، وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

عرض أسعار بسعر المركبة مقدم للعميل والبنك. تقديم صورة الهوية الوطنية سارية المفعول. تقديم نموذج طلب معبأ. تقديم كشف حساب لآخر 6 أشهر وذلك للعملاء بدون تحويل الراتب للبنك. تقديم شهادة تعريف بالراتب وصورة من عقد التأسيس عليهم توقيع وختم وزارة التجارة. تقديم ما يثبت محل الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط والمستندات المطلوبة من المتقاعدين السعوديين

لا يقل الراتب الشهري عن ألف وتسعمائة ريال سعودي أما بالنسبة لعمر المدنين لا يزيد عن خمسة وستون عاماً وللعسكرين حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

عرض أسعار موجه للبنك وإلي العميل وتقديم نموذج طلب معبأ بالحصول على التمويل.

صورة الهوية السارية.

تقديم ما يثبت الدخل الشهري مصدق من الجهة الحكومية التي يحصل منها المتقاعد على المعاش.

الشروط والمستندات المطلوبة بالنسبة للمقيمين

من أهم الشروط أن لا تقل قيمة الدخل الشهري عن ألفين ريال ولا يزيد العمر عن خمسة وستون عاماً أما عن المستندات المطلوبة فهي نفس المستندات المذكورة بالنسبة للسعوديين بالإضافة إلى تقديم صورة جواز السفر ساري المفعول.

خطوات التقديم للحصول على تمويل سيارات الراجحي

يمكنك الآن التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطلب تمويل سيارات بنك الراجحي.

تعبئة نموذج البيانات المطلوبة.

بعد تسجيل جميع البيانات والتأكد من صحتها قم بالضغط على زر تقديم.

حاسبة التمويل الإيجاري للمركبات

يقدم مصرف الراجحي حاسبة التمويل الإيجاري للمركبات والتي تساعد في معرفة مبلغ الأقساط التي سيكون العميل ملزم بسدادها للبنك، ويمكن للعميل استخدامها من خلال الدخول إلى موقع البنك وفي أسفل الصفحة يتوجه إلى الحاسبة ويقوم بإدخال البيانات المطلوبة ومنها تحديد هل يتم تحويل الراتب للبنك أو لا وكتابة ثمن المركبة والراتب والأقساط وقيمة الدفعة الأولى والأخيرة ومدة السداد ثم يتم الضغط على زر حساب بعد ذلك سوف تظهر لك قيمة القسط الشهري المستحق.