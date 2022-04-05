نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال بالتقسيط من موبايلي بالخطوات وأفضل الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء جوال بالتقسيط من موبايلي من أهم الأشياء التي يسعي الأفراد من داخل السعودية التعرف على طريقتها وذلك لما تتمتع به الشركة من شهرة كبيرة في تقديم العديد من المزايا لعملائها، وللإجابة على تساؤل الأفراد كيف أقسط جوال من موبايلي فقد قامت الشركة بوضع خطة تقسيط موبايلي والتي يتم تطبيقها على العملاء بناءً على الباقة المشتركين بها، مع ضرورة توافر شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شراء جوال بالتقسيط من موبايلي.

شراء جوال بالتقسيط من موبايلي

يتاح للعملاء شراء جوال بالتقسيط من موبايلي من خلال الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الجوالات الذكية التي يتم طرحها عن طريق الموقع الرسمي للشركة ومن ثم يجب إتباع الخطوات الأساسية للحصول على أجهزة موبايلي بالتقسيط .

خطوات تقسيط الجوالات من موبايلي

وضعت الشركة بعض الخطوات الأساسية التي من خلالها يستطيع العملاء الاستفادة من تقسيط الجوالات وهي كالآتي:

الدخول إلى موقع شركة موبايلي.

تسجيل بيانات دخول العميل.

التوجه إلى صفحة الجوالات المتاحة.

اختيار الجوال المراد شرائه، مع ضرورة تحديد المواصفات المطلوبة كاللون وكذلك حجم الذاكرة.

بعد ذلك يتم تحويلك إلى صفحة الشراء، ومن خلال تلك الصفحة يجب عليك تحديد الطريقة المناسبة للسداد وكذلك الفترة.

أجهزة موبايلي بالتقسيط

من أهم الأجهزة التي توفرها شركة موبايلي بالتقسيط ما يلي:

جوال ابل ايفون 13 إصدار فئة برو ماكس ويتوفر هذا الجهاز بذاكرة 1TB ويتاح الجوال فقط لعملاء باقتي 300 و400 على أن يتم سداد قيمة قسط الجهاز بمبلغ 300 ريال شهريًا.

جهاز ابل ايفون 13 إصدار برو ماكس يتاح لعملاء الباقات التي تبدأ من 200 وصولًا لباقة 400 ولكن يتاح لهم الجهاز بذاكرة 128 جيجا بايت على أن يتم سداد مبلغ مائتان ريال فقط شهريًا.

جهاز سامسونج اس 20 الترا بقيمة شهرية مائتان ريال فقط، ويتاح الجهاز بمساحة 128 جيجا ويتميز هذا الجهاز بدعمه لخاصية 5G على أن يتم السداد على مدار أربعة وعشرون شهرًا من قبل عملاء الباقات التي تبدأ من 200 وصولًا لعملاء 400.

كما توفر الشركة عدد كبير من الأجهزة الذكية الأخرى وأجهزة الألعاب الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها لمشتركي باقات مفوتر.

كيف اعرف اني استحق جوال من موبايلي

للتأكد من أحقية المستخدم في الحصول على جهاز بالتقسيط عليه إرسال الرقم 1222 إلى الشركة عبر رقم 1100 ليحصل بعدها على الخطة المتاحة لخطه.