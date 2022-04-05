نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم لطلب إعفاء بنك الراجحي وخطوات التقديم علي الطلب في المقال التالي
كيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي، يتساءل عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، عن كيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي، حيث يحرص المصرف على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وقام بالإعلان عنها من خلال موقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم إعفاء العملاء المقترضين من أحد فروع بنك الراجحي بعد تعثر سداد قيمة الأقساط بعد توافر العدد من الشروط التي تم تحديدها من قبل المصرف، والتي من خلال توافرها يتم إسقاط مديونية باقي الأقساط مستحقة الدفع والحصول أيضا على تمويل شخصي، لتكون من أحدى المبادرات المميزة التي يقدمها البنك.
طريقة طلب إعفاء بنك الراجحي
يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية كافة خدماته للمواطنين بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة ومنها تقديم طلب إعفاء لكل مواطن تعثر في سداد قيمة أقساط القرض المتحصل عليه من المصرف، وذلك بعد توافر عدة شروط، ليقوم بعد ذلك باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح لإسقاط مديونية الأقساط المتبقية، وهي:
- يتم الولوج مباشرة إلى موقع بنك الراجحي الرسمي على الأنترنت.
- يتم الضغط على تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال عملية الدخول.
- على المواطنين السعوديين إرفاق صورة من الهوية الوطنية لهم.
- على المقيمين داخل المملكة تقديم صورة من الإقامة الخاصة بهم.
- إرفاق مستند رسمي من جهة العمل التابع لها المتقدم لطلب الإعفاء تتضمن الاسم الوظيفي والراتب الشهري.
شروط طلب قرض بنك الراجحي
بالتزامن مع تقديم مصرف الراجحي عدد من الخدمات الإلكترونية المميزة، سواء طلب الإعفاء من سداد قيمة الأقساط المتبقية، أو الحصول على تمويل الشخصي من البنك أو إسقاط القروض، حددت عدد من الشروط على المتقدم توفيرها للحصول على تلك الخدمات، بجانب توافر الشرط الخاص بوفاة العميل ليتم الحصول على الإعفاء، تم تحديد ما يلي من شروط من جانب البنك، وهي:
- في حالة الرغبة في الحصول على قرض شخصي من البنك لابد أن يتجاوز عمر العمير 60 عام في تاريخ سداد آخر قسط للقرض.
- أن يكون الراتب الشهري الثابت للشخص المتقدم للحصول على التمويل يبلغ 2000 ريال سعودي فأكثر.
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