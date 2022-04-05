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بسكويت الجيلي يعتبر من أكثر الحلويات المفضلة لدى الجميع، خاصة صغار السن، لأنه سهل البلع، ويتميز بطعم شهي، ويمكن تحضيره في وقت قصير وبكل سهولة داخل البيت، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة تحضيره، لذلك سوف نتحدث اليوم عن طريق تحضير بسكويت الجيلي. طريقة عمل بسكويت الجيلي المقادير ٣٠٠ جرام من بسكويت الشاي.

كوب كبير من الزبدة المذابة.

مقادير تحضير طبقة الجبنة

١٠٠ جرام جبنة كريمة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الجيلاتين.

ربع لتر من الماء المغلي.

كوب كبير من السكر.

نصف ملعقة من الفانيلا.

كوب كبير من شرائح الفراولة الطازجة.

ربع كوب صغير من شرائح التوت. مقادير تحضير طبقة الجلي كوب متوسط من الجلي بنكهة الفراولة.

ربع لتر من الماء المغلي. خطوات التحضير قومي بطحن مقدار بسكويت الشاي في الكبة الكهربائية، ثم ضيفي إليه الزبدة المذابة، ثم قلبيهم مع بعضهم البعض، حتى يمتزجوا. احضري وعاء زجاجي بيضاوي الشكل، ثم وزعي خليط الزبدة بأسفله بشكل متساوي، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة حتى يتماسك. امزجي الماء المغلي مع مقدار الجيلاتين، ثم ضيفي إليه السكر، والجبنة الكريمية، والفانيلا، ثم اخفقي المكونات بالمضرب، حتى يتكون خليط كريمي. وزعي خليط الجيلاتين فوق طبقة خليط الزبدة بشكل متساوي، ثم وزعي شرائح التوت والفراولة فوق الخليط، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ٤ ساعات. اخلطي الماء المغلي مع مقدار جلي الفراولة جيدا، حتى يذوب الجلي تماما، ثم ضعيه جانبا لمدة نصف ساعة، حتى يبرد تماما. اسكبي خل الجلي فوق خليط الجيلاتين بشكل متساوي، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة للمرة الأخيرة لمدة ٤ ساعات، حتى يصبح بسكويت الجلي جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت الجيلي والمهلبية المقادير عبوة جلي فراولة.

كوب كبير من الحليب.

سبعون جرام من السكر.

٨ ملاعق صغيرة من النشا.

عبوة متوسط من البسكويت السادة.

كأس كبير من الماء المغلي. خطوات التحضير امزجي الماء المغلي مع الجلي جيدا، ثم اتركيهم جانبا لمدة خمس دقائق حتى يهدأ. اخلطي الحليب مع باقي المكونات ماعدا البسكويت في وعاء حراري. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الجيلي بكل سهولة وفي 10 دقائق - ثقفني

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