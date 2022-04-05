نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1444 ورياض الأطفال noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديدة 1443-1444، حيث يبحث المئات من أولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة من مواطنين ومقيمين عن مواعيد تسجيل أبنائهم وبناتهم الطلاب للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني، وسنتابع معكم في هذا المقال المواعيد التي تم الإعلان عنها رسميا منذ قليل للتسجيل عبر نظام نور، كما وسنتابع معكم كيفية انشاء حساب ولي الأمر في نظام نور، حيث ستحتاجونه بكل تأكيد عند التسجيل لأبنائكم وهذا في حالة عدم امتلاككم لواحد بالفعل، وكيفية التسجيل للأبناء، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

نظام نور

ويعتبر نظام نور الإلكتروني أحد أهم الأنظمة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم في المملكة، حيث إنها عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة تضم بيانات الطلاب والطالبات وأولياء امورهم، وبيانات المدارس والمعلمين، ويتم ربطها جميعا بشكل ممتاز.

حيث يتيح نظام نور لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم بالروضة والصف الأول الابتدائي، كما يتيح لهم متابعة درجات أبنائهم أولا بأول، كما ويتيح للمعلمين رصد درجات الطلاب وإرسال الملاحظات لأولياء الأمور بكل سهولة ويسر.

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مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1444

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1444 هجري، وفترة تسجيل الصف الأول الابتدائي في المواعيد التالية:

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

التسجيل في المدراس الحكومية: من يوم 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى يوم 17 ربيع الأول 1444.

التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية: من يوم 16 رمضان 1443، حتى يوم 23 رمضان 1443.

التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية: من 16 رمضان 1443، حتى يوم 17 ربيع الأول 1444 او انتهاء الأماكن.

مواعيد تسجيل رياض الأطفال

أما بالنسبة لتسجيل رياض الأطفال فهو كالتالي:

من يوم 28 شوال 1443، ويستمر التسجيل خلال العام الدراسي.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1444

ويمكنكم التسجيل بكل سهولة ويسر وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: