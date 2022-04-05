بأقل راتب شهري تمويل شركة اليسر بقيمة 500 ألف ريال بدون كفيل

شروط تمويل شركة اليسر السعودي، يحرص كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية معرفة شروط تمويل شركة اليسر السعودي، بهدف الحصول على التمويل الذي تقدمه الشركة لتلبية كافة متطلبات الحياة المعيشية، حيث تأتي شركة اليسر في مقدمة الشركات التي توفر التمويل اللازم والسريع من بين الكثير من الشركات داخل المملكة العربية السعودية، ولكن بعد استيفاء عدة شروط محددة، لتقويم بالتمويل سواء للأفراد أو الشركات مما جعلها من الشركات الرائدة في مجال التمويل خلال آخر عشر سنوات، وسوف نوضح من خلال مقالنا جميع تفاصيل التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر.

شروط تمويل شركة اليسر السعودي

تحدد الشروط بناء على نوع التمويلات خاصة بالأفراد أو الشركات، كما أن لكل نوع منهم عدد من البرامج الخاصة به، فمثلا التمويل الخاص بالأفراد يشمل كلا من برنامج تورق وبرنامج إجارة وبرنامج مرابحة، بالإضافة إلى برنامج تمويل السلع الاستهلاكية وبرنامج التمويل الأصغر وأخير برنامج خاص بتمويل المتقاعدين، وتشمل برامج تمويل الشركات برنامج إجارة وبرنامج مرابحة.

لكل برنامج شروط خاصة به، فعلى سبيل المثال الشروط الخاصة ببرنامج تمويل الأفراد منتج تورق، ما يلي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية أو مقيم يتراوح عمرة ما بين 22 عام وحتى 60 عام.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 5000 ريال.

أن تكون مدة خدمة العمل ثلاث أشهر فأكثر.

تطبيق كافة الشروط والأحكام

كيفية تقديم طلب خدمات شركة اليسر السعودي للتقسيط

على الأشخاص الراغبين في الحصول على إحدى خدمات الشركة، تقديم الطلب الخاص بهم بشكل إلكتروني بعد أن أتاحت الشركة مؤخرا عبر موقعها الالكتروني الرسمي تقديم الطلبات، من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح: