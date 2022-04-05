نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة التراويح في جدة 2022 وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الموعد المحدد لإقامة صلاة التراويح داخل مساجد المملكة العربية السعودية في شهر رمضان الجاري للعام 1443 هجريا، كما لزم التنويه أنه قد يختلف موعد بدء صلاة التراويح من محافظة لأخرى باختلافات طفيفة نظرا لفروق التوقيت، حيث من المقرر أن تقام صلاة التراويح في المساجد هذا العام من جديد بعد أن توقفت لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما لن تضطر المملكة في العام الحالي إلى غلق الحرم المدني أو منع إقامة التراويح في المساجد، ولكن سوف تكتفي فقط بوضع بعض الضوابط خلال إقامة الصلاة، ولقد زاد معدل البحث لمعرفة توقيت صلاة التروايح في جدة 2022.

توقيت صلاة التروايح في جدة

طبقا لإمساكية شهر رمضان التي قد تم الإعلان عنها لعام 1433 هجري، 2022 ميلاديا الجاري، فإنه من المقرر أن تتم إقامة صلاة التراويح في موعد محدد في تمام الساعة 8:01 مساء، بينما يختلف الموعد من محافظة لأخرى اختلافا ضئيلا لا يذكر، وكذلك تختلف بالطبع مع تتالي أيام شهر رمضان المبارك، لذلك يوصى بمتابعة إمساكية شهر رمضان المبارك للعام 1443، إذا أردتم معرفة موعد إقامة صلاة التراويح بدقة في محل إقامتكم خلال شهر رمضان.

بينما نددت وزارة الأوقاف بمدى أهمية دور الإمام وأنه من الأدوار الأهم والأكثر تأثيرا في عملية توعية المسلمين وتذكيرهم بضوابط الصلاة وقدسيتها، وأهمية احترام سلامة وخصوصية الآخرين وعدم إزعاج أو إيذاء الغير بأية طريقة.

عودة التراويح رمضان 2022

منذ بدء أول أيام شهر رمضان المبارك للعام العالي 2022، وقد قام المصلون بتأدية أولى صلوات التراويح في المسجد النبوي الشريف عقب فترات طويلة من المنع بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

حيث تميزت الأجواء الرمضانية أثناء أداء المصلين لصلاة التراويح لهذا العام بأنها أجواء تملأها الطمأنينة والإيمان والروحانية والخشوع النابع من قلوب المصلين الذين طالما اشتاقوا لعودة تلك اللحظات الرمضانية المباركة، بينما توافد إلى الحرم المدني مواطنون من كافة أنحاء المملكة وزوار من خارجها منذ وقت باكر، لكي يتمكنون من تأدية صلاة التراويح في الحرم المدني في أولى ليالي شهر رمضان المبارك .