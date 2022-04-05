الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة وموعد استحقاق الصرف في شهر رمضان السعودية 1443

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة وموعد استحقاق الصرف في شهر رمضان في المملكة العربية السعودية يبحث عنه عدد كبير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث يعد نظام بدل غلاء المعيشة هو احد الأنظمة المستخدمة لحماية الموظفين والعاملين في المملكة والجدير بالذكر أن هذا النظام تمت الموافقة عليه واعتمد من قبل مجلس الوزراء السعودي بهدف حماية المجتمع السعودي بالكامل وموظفي القطاع العام وهو عبارة عن نوع من المساعدة الحكومية التي تقدم لمواطني المملكة من أجل مواجهة غلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وأيضا التكيف مع الوضع الاقتصادي و المالي المتغير الذي تمر به المملكة في الآونة الأخيرة وهذا صرحت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة لعام 1443 سوف يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة القليلة حيث يتم صرفها بجانب رواتب مستحقي الضمان الاجتماعي الجديد

الاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة 1443

من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكن لمواطني المملكة الاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة لعام 1143 هل يتم صرف بدل غلاء المعيشة عقب الانتهاء من الدراسة اللازمة لها ومدى تأثيره على الميزانية الإجمالية في المملكة وبعد ذلك يتم طرحها على الحكومة السعودية للموافقه عليها وفي النهاية يتخذ خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز كافة الاجراءات اللازمة بشان هذه النتيجة إذا تمت الموافقة الملكية سوف يتم أصدار مرسوم ملكي لصرف بدل غلاء لكل الأشخاص ممن تنطبق عليهم كافه الشروط.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة في شهر رمضان 1443

من قبل الجهات المعنية بالسلطات السعودية لم يصدر أي قرار بموعد بدل غلاء المعيشة 1443 كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه من المتوقع يتم نزول بدل غلاء المعيشة خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري شهر رمضان وذلك بخلاف نزول رواتب الضمان الاجتماعي الموافق 21 أبريل 2022 بجانب ذلك دفع اجور المستفيدين من الضامن الاجتماعي المتطور.

كم قيمة مبلغ بدل غلاء المعيشة في السعودية

بعد الدراسات الكافية حول صرف بدل غلاء المعيشة في المملكة السعودية واتخاذ القرار السليم ستكون قيمتها كالاتي:

يحصل الموظفون في القطاعين العسكري والمدني على مبلغ بقيمة 1000 ريال سعودي.

كذلك يحصل الطلاب على زيادة قدرها 10 % مكافأتهم النقدية حتى يكملوا دراستهم.

أما المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي يحصلون على راتب قدره 500 ريال سعودي بالنسبة للمواطنين المستفيدون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد يحصلون على راتب مقطوع مقداره 500 ريال على شكل معاش تقاعدي.

شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة