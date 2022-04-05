نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل أوقات دوام العثيم في رمضان بالسعودية 1443 وطرق التواصل معها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماركت العثيم يعتبر من أكبر المتاجر والأسواق في المملكة العربية السعودية، يقوم بتقديم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن السعودي ولكن بحلول شهر رمضان المبارك تغيرت مواعيد عمل سوق العثيم، وهو ما يبحث عنه الكثير في جميع أنحاء المملكة، وسنعرض لكم في الأسطر القادمة أوقات دوام العثيم في رمضان بالسعودية 1443 وفقًا لآخر التعديلات.

أوقات الدوام في رمضان

لقد تم الإعلان من قبل أسواق العثيم على أوقات الدوام في رمضان، حيث أن أسواق العثيم تعتبر من أكبر الأسواق والمتاجر في المملكة العربية السعودية، ولديها العديد من الفروع وتتمثل أوقات الدوام فيما يلي:

الفترة الصباحية: تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر حتى الساعة الـ 5:30 مساء.

الفترة المسائية: تبدأ من بعد صلاة التروايح وتستمر حتى الـ 2:00 ظهرًا.

بالنسبة إلى أسواق العثيم للجملة فإنها المواعيد تبدًا من الثامنة صباحًا إلى الـ 1 بعد منتصف الليل.

أسواق العثيم

العثيم هو عبارة عن شركة سعودية تم إنشائها في عام 1956م وهي تابعة لمؤسسة صالح العثيم التجارية تعمل على تقديم العديد من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، وعملت في بداية نشأتها في منطقة حلة القمصان بالبطحاء حيث كانت تعمل في تجارة المواد الغذائية، ثم في عام 1980م توسعت الشركة وتم فتح عدد كبير من مراكز البيع بالتجزئة وبالجملة أيضًا، وفي عام 1990م بدأت نقطة التحول الأساسية وفتحت شركة العثيم 14 سوقًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى أن أصبحت الآن من الأسواق الرائدة في مجال تجارة المواد الغذائية وبيعها في جميع أنحاء المملكة، حيث تتميز منتجاتها بالجودة العالية ويتم تجهيزها وتخزينها بأحدث التقنيات العالمية، كما تمتلك الشركة قاعدة كبيرة من العملاء والجماهير.

كيفية الاستعلام عن عروض رمضان

يمكننا الاستعلام عن العروض التي يقدمها سوق العثيم في شهر رمضان المبارك وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ب سوق العثيم .

. بعدها أذهب إلى الشريط الموجود بالأعلى وأبحث عن أيقونة العروض وقم بالنقر عليها.

بعد ذلك قم بإختيار العروض الأسبوعية.

قم بتحديد الفرع الأقرب إليك، وتصفح قائمة العروض.

كيفية التواصل مع أسواق العثيم

وتوجد عدد من الطرق التي يمكن للعميل أو المواطن بالمملكة العربية السعودية التواصل من خلالها مع أسواق العثيم والتي تتمثل في الآتي: