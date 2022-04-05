حقيقة إعلان الدراسة عن بعد في رمضان و ماهو نظام الدراسة في رمضان 2022

حقيقة إعلان الدراسة عن بعد في رمضان أحد الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثير من الطلبة في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443وهل من المتوقع أن يتم تحويل النظام الدراسي إلى نظام إلكتروني عن بعد عبر منصات التعليم على الإنترنت، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودي سنة 1443 هـ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بعض من القرارات الجديدة الخاصة بالعملية التعليمية الترم الثالث من العام الدراسي 2022/1443 حيث يجب على الطلبة الالتزام بها من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم، كما يمكن التعرف علي توقيت دوام المدارس في رمضان 2022 و قرارات وزارة التعليم السعودية الجديدة للفصل الثالث.

حقيقة إعلان الدراسة عن بعد في رمضان

لا صحة لمن يتم تداول أخبار حول وجود مرسوم ملكي ينص على عودة التعليم في المدارس السعودية إلى نظام إلكتروني “عن بعد” إلى هذه اللحظة، حيث تستمر الدراسة في المقاعد الدراسية للمراحل والفئات العمرية المختلفة بشكل حضوري “وجاهي” واستمرار العملية التعليمية خلال شهر رمضان المبارك على هذا الشكل وفق القرارات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مع بداية الترم الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 2022/1443.

دوام المدارس في رمضان 2022

سوف تستمر الدراسة الحضورية داخل المدارس ولم يتم التصريح إلى أي عملية إلغاء من قبل الوزارة بشكل رسمي إلى هذه اللحظة بل وأكدت وزارة التعليم السعودية عن هذا القرار عبر منصة تويتر الخاصة بها، تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية إلى تقديم أفضل ما لديها من أجل سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية الحكومية كالمدارس ورياض الأطفال والجامعات رغم التصريحات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن الإجراءات الوقائية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا وحرصًا على سلامة وصحة الطلاب ومراعاة صيامهم في ذاك الشهر الفضيل، حيث أصدرت الوزارة داخل السعودية بعدد المواضيع ومن أبرزها ما يلي:

العمل على تخفيض أيام الدراسة إلى ثلاث ساعات يوميًا فقط في شهر رمضان المبارك وذلك لطلبة المرحلة الابتدائية فقط. ثم العمل بنظام أربع ساعات يوميًا لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية خلال شهر رمضان المبارك. لم يتم تحديد مواعيد الدراسة الخاصة بالمدارس السعودية إلى الآن.

تقويم دوام المدارس في رمضان 1443

بداية الدوام في شهر رمضان يوم الأحد 2/رمضان/1443 والموافق 3/أبريل/2022 . ثم نهاية دوام شهر رمضان يوم الأحد 23/رمضان/1443 و الموافق 24/أبريل/2022 . بداية إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 24/رمضان/1443 والموافق 25/أبريل/2022 . ثم نهاية إجازة عيد الفطر يوم الأحد 7/شوال/1443 و الموافق 8/مايو/2022 .

نظام الدراسة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن دوام المدارس في شهر رمضان المبارك مختلف تمامًا عن باقي الأشهر الأخرى نظرًا لمراعاة صيام الطلبة في ذلك الشهر، حيث عملت الوزارة على تخفيض الدراسة إلى ثلاث ساعات يوميًا وذلك لطلبة المرحلة الابتدائية فقط خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العمل بنظام أربع ساعات يوميًا لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت على سير العملية التدريسية وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في السعودية.