نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة ورقم الجواز بالتفصيل eservices.mlsd.gov.sa السعودية 1443 – 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة ورقم الجواز بالتفصيل eservices.mlsd.gov.sa السعودية 1443 – 2022، تطلب المملكة العربية السعودية معلومات عن موظفي المملكة أو العمال الوافدين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة للجميع المملكة العربية السعودية سواء كنت مواطنًا أو مقيم، وكيفية التعرف على تأشيرات الخروج والعودة، والسجلات التجارية، ورعاية العمال الأجانب، وما إلى ذلك، فيوفر خدمة إلكترونية تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين عبر الإنترنت، تابعوا معنا المقال للتعرف عليها.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.
كما تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة لأصحاب المنشآت وموظفيهم.
الاستعلام عن عامل وافد أو موظف برقم الجواز أو برقم الاقامة
يمكنك الاستعلام عن عامل وافد أو موظف برقم الجواز أو برقم الإقامة على النحو التالي:
- برجاء الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية من هذا الرابط.
- بعد ذلك، تحتاج إلى تسجيل البيانات والمعلومات اللازمة في النظام.
- اضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد كلمة الاستعلام التي ستصل.
- بعد ذلك تحتاج إلى إضافة البيانات والمعلومات اللازمة وتحديد جنسيتك.
- ثم أدخل رقم محل إقامتك.
- ثم أدخل الرمز الذي سيظهر أمامك على الشاشة.
- أخيرًا، تحتاج إلى النقر فوق بحث الكلمات.
- سيتم عرض جميع تفاصيل الوفد أو العامل، بما في ذلك تصريح الإقامة، أمامك.
الاستعلام عن موظف وافد عبر جواز السفر
إذا كنت ترغب في التعرف على موظف أو عامل أجنبي برقم جواز سفرك، فيرجى اتباع الخطوات أدناه:
- تحتاج إلى الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية من هذا الرابط.
- ثم اضغط على كلمة “طلب الوصول”.
- ستحتاج بعد ذلك إلى إضافة البيانات والمعلومات المطلوبة للإشارة إلى جنسية الوفد أو العامل.
- بعد ذلك، عليك ملء رقم جواز السفر الخاص بك.
- أخيرًا، سيتم عرض جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالوفد الذي تريد معرفته أمامك.
الاستعلام عن موظف وافد بمكتب العمل
إذا كنت ترغب في الاستفسار عن العمالة الوافدة من خلال إدارة التوظيف عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة وأهمها منصة أبشر، يمكنك الاستعلام عن العمال الأجانب أو الموظفين باتباع الخطوات أدناه:
- استخدم هذا الرابط للدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
- ثم اضغط على كلمة e-services.
- ثم تحتاج إلى النقر فوق كلمة “استفسار إلكتروني” ثم تحديد تلك الكلمة لمعرفة المزيد عن الموظفين الأجانب.
- ستحتاج بعد ذلك إلى إضافة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، مثل رقم جواز السفر ورقم الحدود ومكان الإقامة، ثم تحديد جنسية الوافد الخاص بك.
- اكتب الرمز الذي سيتم عرضه على الشاشة.
- ثم اضغط على كلمة البحث.
- بعد ذلك، سيتعين عليك الانتظار قليلاً للحصول على مزيد من المعلومات حول المغتربين، مثل رقمك، واسمك، وحالة المغتربين، وحالة التوظيف، وتاريخ انتهاء تصريح الإقامة، والأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
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