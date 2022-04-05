السعودية موعد صرف المكرمة الملكية 1443 شهر رمضان 2022 لمستحقيها بالمملكة

موعد صرف المكرمة الملكية معونة شهر رمضان 2022 لمستحقيها من منتسبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي بالنظامين القديم والمطور وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل لمساعدتهم على مصاريف المعيشة ووفق ما تم في الأعوام السابقة يتم صرف المكرمة الملكية يوم 13 من شهر رمضان وهو ما متوقع لهذا العام بمشية الله.

متى موعد صرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1443

إضافة لما سبق فإن الفئة المستهدفة للإستفادة من الدعم المالي المقدم من المك سلمان بن عبد العزيز هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور والقديم وسيتم إيداع تلك المنحة المالية في 13 أبريل 2022 الموافق 14 رمضان 1443 ومازال الموعد الرسمي غير محدد وما تم ذكره هو موعد تقريبي بناء على صرف المنحة المالية بالأعوام السابقة، وتقدر قيمة المكرمة الملكية طبقًا لحال ومعاش الضمان الخاص بكل أسرة كالتالي:

أولًا للأسرة العدد أفرادها فرد واحد فقط يصرف له منحة مالية تقدر ب 1000 ريال.

كذلك للأسرة العدد أفرادها فردين يصرف لهما منحة مالية تقدر ب 1500 ريال.

في النهاية الأسرة المكونة من عدد 3 أفراد يصرف لهم منحة مالية تقدر ب 2000 ريال.

شروط صرف المكرمة الملكية شهر رمضان 1443

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أتصرف منحة المكرمة الملكية للمقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من صرف المكرمة شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق دعم المكرمة الملكية الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

أيضًا شرط استبعاد المواطن ذو أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة المكرمة الملكية.

في النهاية يستحق أيضًا صرف المكرمة الملكية الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور والقديم 1443

في سياق متصل عن مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 والقديم تم اتخاذ قرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بشأن توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه مكتملي الأهلية والمنطبقة عليهم شروط الاستحقاق، وقد أوضحت الموارد البشرية الأمر عبر حسابها الإلكتروني الرسمي تويتر أن القرار تحت الدراسة بحيث يتم صرف الضمان لكافة المستفيدين القدامى والجدد أول كل شهر ميلادي مثلما تم أول شهر إبريل بإيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان، تزامنًا مع إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم.