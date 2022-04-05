اوقات دوام طاقات في رمضان 1443و خطوات إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات لأصحاب

اوقات دوام طاقات في رمضان 1443 لا تبقى على حالها في المملكة العربية السعودية بحلول شهر رمضان المبارك 2022 ويتغير توقيت عمل طاقات تبعاً لأوقات السحور والإفطار في المملكة بما يناسب العملاء، حيث إن إجراء إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات لإصحاب العمل أحد أهم المعلومات الواجب التعرف عليها من قبل أصحاب العمل والمنشآت المملكة العربية السعودية الراغبين بالاستفادة من خدمات البوابة الوطنية للعمل طاقات لأصحاب العمل، كما إن البوابة الوطنية للعمل طاقات هي عبارة عن منصة إلكترونية تعمل على الربط فيما بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، حيث يتوفر لهم خدمة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات، وبالتالي يمكن لصاحب العمل الاستفادة من العديد من خدمات التوظيف والتدريب، ويمكن التعرف علي حالات الاستبعاد من دعم حافز 2022 وكيفية تحديث البيانات في حافز.

اوقات دوام طاقات في رمضان 1443

حددت اوقات دوام طاقات في رمضان 1443 / 2022 بفترة واحدة فقط في المراكز الرئيسية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يمتد الدوام من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً، وذلك خلال جميع أيام شهر رمضان الكريم من العام 1443 هـ، والموافق للعام 2022 م.

خطوات إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات لأصحاب

تتطلب عملية إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات لأصحاب السير على مجموعة هامة من الإجراءات اللازمة، والتي سيتم من خلالها الاستفادة من كافة خدمات التوظيف المتوفرة من قبل البوابة، وجاءت طريقة إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل طاقات والخاصة بأصحاب الرسمية على النحو التالي:

الانتقال إلى صفحة التسجيل كصاحب عمل في منصة الوطنية الموحدة. ثم يجب أن يتم تحديد نوع مجال صاحب العمل الذي تنتمي إليه صاحب العمل. قم بتقديم بيانات اعتماد الوزارة. ثم الانتقال إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات لتقديم التفاصيل الأخرى. ومنها: المنشأة المراد التسجيل بها و عنوان البريد الإلكتروني. ثم الموافقة على كافة شروط البوابة الوطنية للعمل طاقات. النقر على رابط التفعيل المرسل إلى البريد الإلكتروني المدخل. وأما فيما يخص القطاع شبه الحكومي وغير الربحي، فيجب إضافة كافة المعلومات التي يمكن التصديق عليها من قبل البوابة، وهي ما تتمثل في رقم الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم رقم الهوية الوطنية. إدراج شهادة التأمينات الاجتماعية للمنشأة، ومن ثم صورة من الهوية الوطنية. بعدما تتحقق البوابة من صحة المعلومات، فسيتم إرسال رابط تفعيل للبريد الإلكتروني المدخل مسبقًا.

برنامج تمهير طاقات

يعرف برنامج تمهير طاقات بأنه برنامج موجه للخريجين السعوديين والسعوديات من الجامعات الحكومية داخل السعودية والخارجية الأجنبية والمتخرجين من المعاهد وحملة الشهادات الصحية والإدارية، ويهدف البرنامج إلى تدريب الخريجين على العمل في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لكسب المزيد من الخبرات والمهارات الوظيفية للمشاركة الفعلية الإيجابية بسوق العمل السعودي والمساهمة في تطوير نهج الاقتصاد السعودي ومتطلباته.