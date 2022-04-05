نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة التراويح اليوم في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 الهجري، وقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الضوابط والتوجيهات الجديدة بشأن إقامة صلاة التراويح في المساجد بشكل عام، بينما ألزمت بها كل المساجد في المملكة إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى وقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على جانب آخر عنيت الوزارة كثيرا بالموعد الذي سوف تقام فيه صلاة التراويح والمدة المخصصة لأدائها ضمن التوجيهات الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا؛ لهذا يتم البحث بشكل متكرر لمعرفة موعد صلاة التروايح اليوم في السعودية.

موعد صلاة التراويح اليوم

من المحدد أن تتم إقامة صلاة التراويح في ليالي رمضان للعام 1443 الجاري في موعد في تمام الساعة السابعة وسته وثلاثين دقيقة في السعودية 7:36 دقيقة، كما أن وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة كانت قد وضعت حدا أقصى للمدة التي يتم خلالها آداء صلاة التراويح في المساجد، حيث يجب ألا تزيد مدة آداء التراويح عن نصف ساعة في جميع المساجد داخل المدن والمحافظات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

على جانب آخر قد يتغير موعد صلاة التراويح تغيرا طفيفا مع مرور الأيام في شهر رمضان المبارك، وكذلك قد يختلف باختلاف المكان الذي تقيم به داخل المملكة العربية السعودية نظرا لفروق التوقيت الضئيلة بين المحافظات بعضها البعض.

سببب منع نقل صلاة التراويح للإعلام

أوضح المسؤولون داخل المملكة العربية السعودية بأن السبب وراء قرار منع القيام بنقل الصلوات مباشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة والمحطات السعودية، هو أنه قد يثمر عن ذلك حدوث تداخلات في الأصوات والتي تؤدي إلى حجب الدقة، وتشويش الصوت والكلمات نتيجة للتقارب في ما بين المساجد وبعضها وكثرة عددها في نفس النطاق المكاني.

ولذلك قد وجد المختصون داخل وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أن نقل صلاة التراويح ينتج نتائج سلبية مثل تشويش الأصوات واختلاطها وتداخلها بورة غير واضحة للمستمع مما قد ينتج عنه حدوث حالة من الإزعاج غير المرغوب به للمصلين داخل المساجد خلال أدائهم لصلاة التراويح ويحجب عنهم الهدوء والسكينة وتشتتهم بسبب كثرة الأصوات واختلافها واختلاف الفروق البسيطة بينها، مما لا يحقق الهدف الأساسي منه وهو نقل الشعائر بشكل واضح.