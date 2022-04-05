نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد دوام البنوك السعودية في شهر رمضان وموعد إجازة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام البنوك، مع بداية شهر رمضان المبارك يتم تعديل مواعيد الدوام في البنوك والمؤسسات الحكومية السعودية لتناسب مواعيد العاملين والعملاء في نفس الوقت وللتخفيف عليهم في هذا الشهر الكريم.

موعد فتح البنوك السعودية رمضان 1443

وقد تم تعديل موعد فتح البنوك السعودية خلال هذا الشهر لتبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا على أن تغلق أبوابها في 4 مساءًا، ووفقًا لبيان المركزي السعودي فإن بعض الفروع قد تظل مفتوحة لخدمة المواطنين، وذلك وفقًا لتغريدة نشرها البنك على حسابه.

موعد فتح مراكز التحويل السعودية في رمضان 1443

كما قرر البنك المركز السعودي أيضًا مواعيد دوام مراكز الحوالات المالية التابعة للبنوك خلال شهر رمضان لتبدأ من 9 والنصف صباحًا، وتنتهي في تمام 5 ونصف مساءًا.

موعد إجازة عيد الفطر بالبنوك السعودية

قرر البنك المركزي السعودي أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك السعودية للعام 1443 هـ- 2022 م، مع نهاية دوام يوم الخميس 27 رمضان 1443 هـ الموافق يوم 28 أبريل 2022م، وتنتهي الإجازة يوم السبت التالي، على أن تستأنف البنوك فتح أبوابها واستقبال المواطنين بداية من يوم الأحد 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022م.

أي أن إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك السعودية ستمتد على مدار 10 أيام، وبالمثل في مراكز التحويل التابعة للبنوك.

وقد يكون عيد الفطر إما يوم الأحد 1 مايو أو يوم الاثنين 2 مايو 2022م وفقًا لما ستحدده اللجان الشرعية بالمملكة.

فروع البنوك التي ستظل مفتوحة في العيد

وفقًا لقرار البنك المركز السعودي فإن فروع بعض البنوك ستظل تعمل حتى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصًا من إدارة البنك على تسيير أمور المواطنين وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، حيث ستبقى الفروع القريبة من مناطق أداء المناسك في حالة عمل.

وتشمل فروع البنوك التي ستداوم خلال العطلة:

مكاتب البنوك في مدينة حجاج الجو

مكاتب البنوك في مدينة حجاج البحر

مكاتب البنوك في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة

مكاتب البنوك في المشاعر المقدسة بالمدينة المنورة

أيضًا يمكن أن تقرر بعض البنوك إبقاء بعض فروعها ومراكز التحويل في غير تلك المناطق مفتوحة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.