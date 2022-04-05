نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات دوام العمل في بنك الراجحي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي السعودي يعتبر من أكبر البنوك الكبيرة العريقة داخل السعودية، حيث أن يرجع تاريخها لعام 1957م بنك الراجحي يقوم بصرف خبرة واسعة للغاية، تملك حوالي 50 عاماً فأكثر من الخبرة، وأضاف إلى ذلك أن الراجحي يشكل العديد من الأعمال سوأ كانت أعمال مالية أو نشاطات تجارية، ولذلك زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن أوقات دوام بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك 1443هـ ومن المؤكد أن جميع العملاء المستفيدين من بنك الراجحي بالمملكة أو خارج السعودية، يمكن التواصل مع البنك مباشرةََ، وهذا من خلال العديد من الطرق التي نقوم بعرضها من خلال موقع ثقفني.

اوقات دوام بنك الراجحي :

بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية يعمل في جميع الفروع لكافة العملاء المستفيدين على مدار الأسبوع، حيث أن يدوم العمل 5 أيام على مدار الأسبوع الواحد ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الخميس، وأضاف إلى ذلك أن يكون العمل مستمر ابتداء من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً بشكل دائم طول فترة شهر رمضان المبارك، وهذا في جميع فروع بنك الراجحي.

وقد تجد الإشارة إلى أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل مصرف الراجحي السعودي، وأضاف إلى ذلك أن يوجد عدة فروع استثنائية تقوم بفتح أبوابها لجميع العملاء على مدار الأسبوع، وأكد على ألا إنها تبدأ الدوام ابتداء من الساعة 9 صباحاً.

بنك الراجحي السعودي من أحد وأهم المؤسسات المصرفية الإسلامية داخل السعودية، وتوجد في جميع أنحاء العالم، أكد العديد من العملاء على أن مصرف الراجحي السعودي يقوم بتقديم منال الإعجاب، وثقة العملاء في جميع أنحاء الدول العربية والعالم كله، وبناءا على ذلك أن خبرة بنك الراجحي تخصص المال والأعمال لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الراجحي.

وقد تجد الإشارة إلى أن مصرف الراجحي يعتبر شركة مساهمة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن تبلغ رأس المال أكثر من 25 مليار ريال سعودي مخصص، وهذا لكي يصبح الراجحي واحداً من أكبر البنوك الكبيرة العريقة في الشرق الأوسط، وأضاف إلى ذلك أن يوافق جميع القاعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

طرق التواصل مع الراجحي :