تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الاجتماعية 1443 بدون رسوم تعرف على شرط الإعفاء

تمويل الزواج الجديد من بنك التنمية الاجتماعية 1443 بدون رسوم دائما يقدم بنك التنمية السعودي أو ما يسمى ببنك التسليف سابقا العديد من التمويلات بكافة أنواعها المختلفة بجميع أنحاء المملكة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض للتغلب على مشكلات الحياه المالية الصعبة عن طريق الحصول على مبلغ مالي مناسب لإقامة المشاريع الخاصة بهم مقابل ذلك بعض التسهيلات المقدمة من بنك التنمية ومن أهم هذه التسهيلات تمويل الزواج الجديد بدون رسوم من اجل إعانة وتشجيع الشباب لاستكمال مصروفات الزواج من أصحاب الدخل الشهرى الضعيف ولكن بشرط إعفاء وهو ألا يزيد الدخل الشهري لهم عن 12500 ريال وفيه هذا المقال سوف نتعرف على مزايا وشروط تمويل الزواج من بنك التنمية.

مزايا تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من المزايا التي تجذب الشباب للحصول على قرض الزواج وهي تتمثل في النقاط الأتية:

مدة التمويل ممتدة الأمد تصل إلى خمس سنوات. يقدم بنك التنمية تمويل الزواج الجديد بدون رسوم إدارية أي رسوم مجانية. لا قدر الله في حالة الوفاة أو العجز الكلي الإغفاء من دفع أقساط التمويل. يصل سقف التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي.

شروط تمويل الزواج من بنك التنمية

يجب أن يكون حامل الجنسية السعودية.

ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية عن 70 عاما.

ألا يزيد الدخل الشهري لمستحق عن 12500 ريال.

أن يكون الزواج للمره الأولي.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.

في حالة إذا كانت الزوجة من جنسية غير السعودية أو من غير مجلس التعاون الخليجي فيجب توافر عد متطلبات منها:

ألا يقل عمر المتقدم لخدمة إغفاء من بنك التسليف عن 18 عاما.

تقديم موافقة زواج رسمية من الجهة المختصة.

يجب تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المتخصصة وذلك.

ألا يكون مر على تاريخ عقد النكاح أكثر من سنتين هجرتين.

للعلم… يوجد تعديلات جديدة على الشروط المطلوبة في المتقدم للحصول على تمويل الزواج من بنك التنمية ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:

تم رفع الحد الأقصى للراتب إلى 10,000 ريال سعودي. قد تم تقليل مدة عقد الزواج لتصل إلى عام هجري واحد فقط. كما تم تقليل المدة بين القرض والقرض الذي يليه لكي يصبح سنة واحدة بدل من ثلاثة سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج الجديد من بنك التنمية

تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للعميل.

يجب ارفاق صورة من سجل الأسرة مثبت بها الزوجة.

كما يجب تقديم صورة واضحة من وثيقة الزواج ورقم ألا بيان.

يجب تقديم نموذج 105 إذا كان موظف بالقطاع الخاص ومن الضروري أن يوقع عليهم موظف البريد.

كما يجب تقديم اصل نموذج استمارة التقديم 104 في حالة أن يكون الزوج والزوجة في القطاع الحكومي.

واستمارة 106 في حالة إذا كان موظف متقاعد.

في قرض الزواج/ لمن يسأل عن مدة عقد النكاح، أوضحنا ذلك من قبل: https://t.co/Y0sB4jbZhp — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) في قرض الزواج/ لمن يسأل عن مدة عقد النكاح، أوضحنا ذلك من قبل: https://t.co/Y0sB4jbZhp — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) April 15, 2014

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