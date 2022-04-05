قرض آهل بدون كفيل ب60,000 ريال بأقساط ميسرة بدون فوائد عبر بنك التسليف

قرض آهل في المملكة يمنح التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن لجميع العملاء السعوديين الذي يعملون في القطاع الحكومي ولكن يعطي لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية مزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجريًا كما يمتاز بأنه تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل المملكة كما يعطى التمويل بعد توفير جميع الضوابط والشروط المطلوبة عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية المعروف الآن بأسم بنك التسليف ومن أهم تلك الشروط الحصول على تمويل إجتماعي من البنك قبل التقديم على قرض منتج آهل ويتم التقديم عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل بدون فوائد مالية بأقساط ميسرة شهرية لمدة خمسة سنوات على الأكثر تحت ضوابط وشروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على قرض منتج آهل في المملكة

وفرت المملكة العربية السعودية قرض منتج آهل المتاح الآن لجميع المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول علي تمويل إسلامي بدون دفع أي رسوم إدارية أو بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي في المملكة ولكن لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة كالتالي بكل التفاصيل:

يحتاج التمويل المناسب لدى منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة توفير دخل شهري مناسب.

كذلك لا يتعدى 12,500 ريال سعودي طبقًا لتعليمات البنك.

توفير لجميع العملاء الراغبين في طلب قرض منتج آهل موافقة الكفيل الغارم السعودي كنموذج 105 في البنك.

أما الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل أو الضامن السعودي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد من توفير العمر المناسب من 18 حتى 70 عاماً عند التقديم على تمويل منتج آهل في المملكة لدى بنك التسليف والادخار السعودي.

مميزات برنامج قرض آهل الميسر للسعوديين في المملكة