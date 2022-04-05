نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل الشركة السعودية للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل الشركة السعودية للتمويل. تقدم الشركة السعودية للتمويل مجموعة من التمويلات التي تتوافق مع حاجات العملاء المالية المختلفة ومنها تمويل الأفراد حتى 100 ألف ريال بدون كفيل وسوف نستعرض بالسطور المقبلة مزايا ذلك التمويل وكيفية الحصول عليه.

الشركة السعودية للتمويل

هي من أوائل الشركات التي تقدم خدمات التمويل في المملكة وكان أول فروعها في العاصمة الرياض عام 1991 ، ومن ثم تبعه فرع الشركة في القصيم عام 2001م. وتوالت الفروع ومنافذ البيع حتى غطت معظم مناطق المملكة حتى وصل عددهم إلى 17 فرعًا ومنفذ بيع، في عام 2011 استحوذت الشركة على مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 51% من رأس المال، وتم رفع رأس مالها لـ 100 مليون ريال سعودي، وتقدم اليوم حزمة من المنتجات التمويلية لعدد من القطاعات الأفراد والشركات صغيرة الحجم والمتوسطة.

تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويلات تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها التمويل الشخصي على النحو الآتي:

مبلغ حتى 100 ألف ريال بدون كفيل.

تمويل 500 ألف ريال بوجود كفيل.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بدون تحويل راتب .

هامش ربح تنافسي.

نسبة استقطاع 60%

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الأفراد

تعبئة طلب التمويل .

تعريف بالراتب .

كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.

كيفية طلب تمويل الأفراد الشركة السعودية للتمويل

الولوج إلى موقع الشركة السعودية للتمويل

من التمويلات اختر تمويل الأفراد أخر الصفحة تجد طلب التمويل.

قم بالنقر علية وابدأ في تعبئة نموذج الطلب

أدخل المعلومات الشخصية ومكان العمل وقطاع العمل وحجم الالتزامات الشهرية لك.

طرق التواصل مع الشركة السعودية للتمويل

يمكن التواصل معهم من خلال الموقع الرسمي من تبويب اتصل بنا تجد شتى أنواع التواصل اختر المحبب لك.

أو الذهاب إلى الإدارة الرئيسية أو زيارة أحد الفروع أو عبر الواتس آب أو عبر صفحات التواصل الاجتماعية.

قد يختلف معدل النسبة السنوية للتمويل بناءً على كل مبلغ وكذلك مدة السداد والتصنيف الائتماني لكل عميل، إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل الشركة السعودية للتمويل وقدمنا كل مزايا التمويل.