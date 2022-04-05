نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، يرغبون في معرفة مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد حيث أن البنك أعلن عن استقبال جميع العملاء في كافة فروع البنك التي تنتشر في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن بنك الراجحي من أكبر وأشهر البنوك داخل المملكة ويقدم العديد من الخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى لعدد كبير من العملاء من جميع الفئات، ذلك فهو ينال على ثقة العديد منهم في التعامل معه، وسنوضح من خلال موقع ثقفني تفاصيل أكثر حول دوام بنك الراجحي.

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديده 2022

تكون مواعيد الدوام لبنك الراجحي من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام 5:00 مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا عن يوم الجمعة والسبت، فهما اجازة أو عطلة رسمية لجميع الموظفين في البنك أي أن الدوام يكون طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس فقط هو يمكن أن تختلف المواعيد من فرع إلى اخر فان يوجد فروع تبدأ في التاسعة والنصف حتى وخميسه ونصف.

خدمات بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي في تقديم العديد من الخدمات لجميع العملاء المتواجدين داخل المملكة السعودية حيث انه يحدث دائما على توفير كافة سبل الراحة للعميل ليجد ما يشاء في البنك وتوفر له خدمات اخرى ومن هذه الخدمات ما يلي

خدمة حسابات الأفراد.

وحساب الراتب.

و تمويل السيارات.

والفيزا الذهبية و خدمه مباشر الأفراد.

والتمويل الشخصي

كما يقدم العديد من التسهيلات للأفراد و ويساعدهم ويقدم لهم التمويلات الشخصية بداية المشاريع الخاصة بهم ويقدم لهم التدريب والتأهيل فهو يعتبر من أحد المؤسسات المساهمة في الاقتصاد السعودي.

تم تأسيس بنك الراجحي في عام 1957 ميلادية فهو يمتلك الخبرة الطويلة في مجالات المال والأعمال وهو شركة سعودية حيث يبلغ رأس ماله 25 مليار ريال سعودي فقد تم تأسيس مصرف الراجحي على يد صالح وسليمان محمد وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي، كما أن بنك الراجحي يمتلك أكثر من 500 فرع منتشره وتم توزيعها في أرجاء المملكة العربية السعودية، وقد تم افتتاح أول فرع لبنك الراجحي في عام 1979 للسيدات بحي الشميسي وبه عدد كبير من الموظفين في ليبلغ خلال الفترة الحالية 10500