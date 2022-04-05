متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1443/1444.. موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام «نور» السعودية

متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1443/1444 في نظام نور السعودية يطرح عددٍ كبير من أولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تساؤلات عن موعد بداية تسجيل أول ابتدائي للطلاب للعام الدراسي الجديد 1444، وهوي المواعيد التي يتم طرحها واعتمادها رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية، حيث يتم تسجيل الطلاب إلكترونيا من خلال موقع منصة نور التعليمي، وذلك بدون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس لكي يتم تسجيل الطلاب والتي تعد واحدة من أهم الخدمات التي تطرحها وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب وأولياء الأمور، وسوف نستعرض الآن ما أعلنته وزارة التعليم بشأن موعد تسجيل أول ابتدائي 1444 في السعودية.

متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1443/1444 في نظام نور السعودية

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور التعليمي إلكترونيا من قبل أولياء الأمور، والتي تعد منصة تعليمية تقدم من خلالها وزارة التعليم السعودية مجموعة من الخدمات التعليمية المتاحة، وقد جاءت مواعيد تسجيل اول ابتدائي في السعودية على النحو التالي.

المَرحلة الأولى والثانية والتي بدأ التسجيل فيها رسميا بداية من يوم 24 يناير 2022 م والذي يوافق يوم 11 من جمادى الأول.

المرحلة الثالثة: وجاء التسجيل بها منذ يوم 26 من شهر فبراير الموافق 14 رجب 1443.

المَرحلة الرابعة والمقرر أن يبدأ التسجيل بها بداية من يوم 27 مارس الموافق 24 شعبان 1443.

المرحلة الخامسة ويأتي التسجيل بها بداية من يوم 17 أبريل الموافق 15 رمضان 1443.

المَرحلة السادسة ويكون التسجيل بها بداية من يوم 21 أبريل الموافق 19 رمضان 1443.

المرحلة السابعة والتي تأتي في يوم 26 مايو الموافق 4 شوال 1443.

المَرحلة الثامنة: والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل بها بداية من يوم 15 أغسطس الموافق 7 محرم 1444.

كيفية تسجيل أولى ابتدائي 1443/1444 عبر نظام نور وشروط التسجيل بالمدارس تباً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين

شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1444

وقد أشارت وزارة التعليم السعودي عن بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في أول ابتدائي، وهي على النحو التالي.

من الضروري أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول هو خمسة سنوات وتسعة شهور عن بداية التقديم.

يتم تقديم شهادة تثبت دراسة الطالب في الروضة لمدة عامين متتالين في حالة لم يكن الطالب قد أتم العمر المحدد.

تقديم ما يثبت قدرة الطالب على تنمية المهارات التنموية.

الكشف عن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام «نور»

أعلن نظام نور أن الموعد الرسمي لتسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام ١٤٤٤هـ، سوف يبدأ من 7-10-1443هـ ويستمر خلال العام الدراسي وذلك لتسجيل الطلاب في المدارس بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية وقد حدد الاعمارللطلاب المتقدمين ليكون 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوما كحد أدنى إلى 11 سنة و5 أشهر كحد أعلى