موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان 1443 بأمر ملكي

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عمر شويل - جدة ينتظر جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد صرف المكرمة الملكية، وهي دعم مالي يقدم لذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم في شهر رمضان المبارك على شراء جميع احتياجاتهم الأساسية طوال الشهر، ولا يتم تحديد موعد محدد للمكرمة الملكية، ويتزايد البحث في تلك الفترة عن موعد نزول مكرمة الضمان الإجتماعي، واليوم سنتعرف على قيمة المكرمة الملكية وشروط صرفها وموعدها.

موعد صرف المكرمة الملكية

يتم تقديم عدة وسائل للدعم في شهر رمضان المبارك لجميع المواطنين في المملكة، ومن بينها نزول مكرمة الضمان الإجتماعي للأسر المحتاجة لها، وهي أموال يتم صرفها حسب عدد أفراد الأسرة لشراء جميع احتياجات رمضان وعيد الفطر، وبخصوص موعد صرف المكرمة الملكية فستكون في منتصف شهر رمضان، حيث أن الحكومة السعودية اعتادت نزول الدعم في الأسبوع الثاني أو الثالث كحد أقصى، ولا يتم الإعلان عن الموعد بالتحديد.

شروط صرف مكرمة الضمان رمضان 1443

تم الإعلان عن أهم الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على المكرمة الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وهي كالتالي:

يجب أن يكون أصحاب الدعم من المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، ويحصل على الدعم جميع المستفيدين من الضمان الإجتماعي في المقام الأول.

يجب أن يكون دخل المواطن الشهري لايزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يجب عدم امتلاك عقارات أو أراضي زراعية، أو سجلات تجارية، أو أي ممتلكات بشكل عام للمواطن.

يجب الإقامة داخل المملكة العربية السعودية دائما.

قيمة المكرمة الملكية لعام 1443

فيما يخص المكرمة الملكية للدعم، فلم يتم وضع مبلغ معين لها، ولن يتم الإعلان عن قيمتها رسميا من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويتم حسابها وفقا لعدد أفراد الأسرة الحاصلة على الدعم، فالعائل تصل قيمة الدعم له ألف ريال، ويحصل جميع التابعين له على قيمة خمسمائة ريال سعودي لكل فرد.

الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية 1443

يجب على جميع المواطنين الراغبين في معرفة موعد صرف المكرمة الملكية، أن يقوموا بالدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وأيضا يمكن الاستعلام عن طريق رقم الخط المباشر الذي خصصته الوزارة وهو 19911.