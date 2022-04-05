نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للنساء 1443 وطريقة التقديم عليه في المقال التالي
يقدم بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية قرض العمل الحر للنساء، ويعد هذا من أكثر الأشياء التي تطلبها السيدات بالمملكة، وبالأخص من ترغب في إقامة مشروع خاص بها، وأعلن بنك التنمية الإجتماعية عن عدة شروط يجب توافرها لكي تتمكن السيدة من الحصول على قرض العمل الحر، وسنوضح لكم في هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بقرض بنك العمل الحر.
شروط قرض العمل الحر للنساء 1443
من الأمور الهامة جدا في المملكة العربية السعودية هو الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الإجتماعية لجميع النساء الرغبات في إنشاء مشروع خاص بهم، ويتساءل عدد كبير منهم عن الشروط التي أعلنها البنك للحصول على القرض، حيث أنه بجب توافى عدة شروط في المرأة المتقدمة لكي تتمكن من الحصول على القرض وهي كالتالي:
- يجب أن تكون السيدة المتقدمة على طلب الحصول على قرض ذات جنسية سعودية.
- يجب أن تكون السيدة المتقدمة مقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا يقل عمر المرأة المتقدمة للحصول على القرض لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عمرها عن 60 عام.
- يجب ألا يزيد الراتب الشهري للسيدة المتقدمة عن 14000ريال سعودي، سواء كانت تعمل بالمؤسسات الحكومية أو أي قطاع عسكري.
- يجب أن تكون المتقدمة قد مر عليها سنة كاملة في وظيفتها الحالية ولا تقل عن ذلك.
- يجب ألا تكون المتقدمة مدينة لأي مصرف داخل المملكة، ولا تكون قد حصلت على قرض آخر ومستمرة في تسديدة.
- يجب ألا تزيد فترة تمويل العمل الحر عن 5 سنوات كحد أقصى.
- يجب أن تنجح السيدة المتقدمة في الإختبار الائتماني.
- يجب أن توفر المتقدمة جميع الضمانات التي يحتاجها البنك لكي تحصل على القرض.
قرض العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية
قدم بنك التنمية الإجتماعية قروض تمويلية للعمل الحر، لمساعدة جميع الراغبين في إقامة مشروعات خاصة بهم، وجاءت القروض بشكلين:
- التمويل النقدي: يقدم هذا النوع الفئات القادرة على العمل، ولكنها لم تحصل على وظيفة، بجانب الأشخاص الذين يرغبون بزيادة الدخل الشهري الخاص بهم.
- التمويل العيني: يقدم للأشخاص القادرين على العمل ولم يتمكنوا الحصول على وظيفة، ويجب ألا يتخطى دخلهم الشهري عن 14000ريال، بجانب العاطلين عن العمل.
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