معايير التسجيل منصة جود للإسكان وخطوات التسجيل، تعتبر منصة جود الإسكان السعودية أحد أهم المنصات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة مواطنيها، عن طريق توفير وحدات سكنية كنوع من أنواع تخفيف أعباء الحياة على المواطن، فتقوم المنصة وبإشراف من المملكة بتوفير وحدة سكنية لكل أسرة من الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل الذي لا يقدرون على دفع إيجار الوحدة السكنية، وللحصول على الدعم هناك عدد من الشروط للتسجيل في جود للإسكان التنموي فإليكم الشروط وخطوات التسجيل..

معايير التسجيل في منصة جود للإسكان:

هناك عدد من معايير التي يجب أن تكون متوفرة في الفرد المتقدم ليتمكن من التسجيل في المنصة وهي:

من أول شروط التسجيل في المنصة أن يكون المتقدم من أصل سعودي من حيث الإقامة والمنشأ، أي مقيم دائماً في المملكة.

كما أن من شروط التسجيل أن لا يتعدى عمر المواطن عن 25 عاماً.

أيضا شرط ألا يقل العدد لأفراد الأسرة الواحدة للمتقدم عن 5 أفراد.

كما يشترط على الفرد المتقدم أن لا يكون ممتلك لوحدة سكنية مثبتة باسمة وذلك خلال ال5 أعوام الماضية.

أيضا شرط أساسي أن تكون مسجل في منصة جود للإسكان.

على المتقدم توفير الأوراق والمستندات التي تفيد عدم امتلاكه لأي وحدة سكنية.

في النهاية يجب تقديم بيان مفصل صادر من جهة العمل توضح فيه قيمة الراتب الشهري للموظف.

خطوات التسجيل على منصة جود الإسكان:

عليك تنفيذ بعض الخطوات البسيطة لكي تتم عملية التسجيل بشكل سليم وهي: