منصة اعتماد وزارة المالية تسجيل دخول أفراد etimad.sa

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عمر شويل - جدة منصة اعتماد وزارة المالية تلك المنصة الرقمية التي دشنتها وزارة المَالية لكي تضم كافة الخدمات الإلكترونية التي تفيد القطاعين الحكومي والخاص، وتحقق السرعة والإنجاز في تنفيذ المهام الحكومية، فمن خلال التسجيل في منصة اعتماد يستطيع المستفيد الحصول على الخدمة بكل سهولة، وتخطي الطرق القديمة التي تعتمد على التعاملات الورقية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قدر من الشفافية والأمان والدقة، وتضم منصة اعتماد خدمات عديدة رئيسية التي تنطوي أيضًا على خدمات فرعية، سواء للحكومة أو الأعمال، وكذلك تم تخصيص منصة اعتماد أفراد.

منصة اعتماد وزارة المالية

تم إطلاق منصة اعتماد وزارة المالية لتطوير الاستراتيجيات الرقمية للوِزارة، وتكون بمثابة المرشد في تحقيق المستهدفات التي تسعى إليها، وتحقق التكامل مع الجهات المشاركة في القطاعين الخاص والحكومي، ولا تقتصر خدمات منصة اعتماد على الأعمال والحكومة فقط، بل إنها تضم خدمات عديدة للأفراد؛ حيث يوجد قسم خاص يطلق عليه منصة اعتماد أفراد الذي يضم العديد من الخدمات للموظفين التي من أبرزها استعلام عن الراتب والمستحقات المالية، والمنافسات والمشتريات وغيرها.

التسجيل في منصة اعتماد

تتطلب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التسجيل في منصة اعتماد وزارة المالية، وفيما يلي طريقة تسجيل الأفراد عن طريق النفاذ الوطني الموحد:

انتقل إلى رابط منصة اعتماد. اضغط على تسجيل دخول منصة اعتماد من الصفحة الرئيسية. اختر منصة اعتماد أفراد، ثم ابدأ في كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول، ثم اكتب رمز التأكيد من الجوال، ثم اضغط على خيار تحقق. وافق على الشروط والأحكام، ثم تتبع الخطوات حتى دخول منصة اعتماد.

منصة اعتماد أفراد

تضم منصة اعتماد أفراد العديد من الخدمات؛ وذلك في سبيل تحقيق السرعة والإنجاز في كافة الخدمات المالية للموظفين لدى القطاع الحكومي، في ظل وجود الرقابة والجودة، كما تساهم في سهولة الوصول إلى المنافسات والمشتريات من خلال خدمة خاصة بها، كما تقدم خدمات حقوق الموظفين، التي تضم العديد من الخدمات الفرعية التي تمكن الموظف لدى الجهات الحكومية إدارة الطلبات الخاصة بشؤون الموظفين، منها:

منصة اعتماد استعلام عن الراتب.

حجز التذاكر.

خدمات الإركاب الحكومي.

استعراض الرحلات.

شروط منصة اعتماد وزارة المالية

التسجيل في منصة اعتماد المالية يتطلب من المشترك توفير بعض الشروط، التي منها أن يكون هناك حساب بنكي باسم المشترك الراغب في دخول منصة اعتماد، يجب أن يقدم كافة المستندات والبيانات التي تتطلبها المنصة، مع مراعاة الدقة في تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح، التعهد بالموافقة على الشروط والأحكام، بل وسياسة الاستخدام، كما يلزم بالشروط التي تحددها الجهات المسؤولة عند الاستفادة من خدمات المنافسات والمشتريات.