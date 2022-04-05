نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن عن خدمة تواصل لمعالجة المشكلات التقنية في المقال التالي

صرحت الجوازات السعودية عن توفر خدمة تواصل التي من خلالها يستطيع المستفيدين كافة حل مشكلاتهم التقنية الخاصة بتنفيذ المعاملات الإلكترونية فيما يخص الجوازات عند تعذر تنفيذ تلك المعاملات عن طريق منصة وتطبيق أبشر، وتشمل عدد من المعاملات والإجراءات سوف نتطرق إليها بالتفصيل. المعاملات المشمولة في خدمت تواصل الجوازات السعودية نتيجة حرص الجوازات السعودية على المواطنين ورغبة منها في التسهيل عليهم في تنفيذ معاملاتهم أعلنت عن أنه من شأن خدمة تواصل حل عدد من المشكلات التقنية التي تواجه المواطنين عند تنفيذ معاملات الجوازات عبر منصة أبشر.

وتشمل الخدمة مجموعة من المعاملات نذكرها لكم كما أعلنتها الجوازات السعودية.

معاملات جواز السفر السعودي وتصريح السفر.

تحديث أو تمديد جواز السفر السعودي.

الإجراءات المتعلقة بهوية شخص مقيم على أرض المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إجراءات هوية المقيم خارج المملكة.

خدمات كل من المكفولين وكذلك التابعين.

التأشيرات سواء تأشيرة الزيارة أو تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي.

تصريحات السفر الصادرة بشكل استثنائي.

ما يتعلق بتمديد الزيارة سواء للأشقاء اليمنيين أو للأشقاء السوريين.

معاملات نقل الخدمات.

معاملات تعديل المهنة.

ما يتعلق بالإبلاغات.

وأخيرًا التصاريح التي تخص الدول المستثناة. بعض التعليمات والملاحظات عند الاستفادة من الخدمة أوضحت الجوازات السعودية التعليمات التي يجب اتباعها عند الاستفادة من خدمة تواصل بخصوص التعاملات السابق ذكرها.

فيجب وصف الطلب بحيث يتم شرح الخدمة المطلوب تنفيذها مع إيضاح رقم هوية المقيم أو في حالات أخرى رقم الحدود.

في حال توافر مرفق أو عدد من المرفقات يتم رفعها في الطلب وفقًا للشروط المحددة.

كما أن هناك عدة ملاحظات يجب الانتباه إليها قبل تقديم الطلب.

فمثلًا إذا كان ذلك الشخص المقيم غير تابع لصاحب الحساب الذي يتم الإرسال منه فإنه لا يمكن تنفيذ تلك الخدمة.

يجب التأكد من أن الطلب المقدم يندرج تحت الخدمة التي تم اختيارها وإلا فلن يتم النظر فيه.

كذلك وجب التأكيد على أن الاستفسارات غير مشمولة في هذه الخدمة.

كما أن مدة تنفيذ الطلب تحتاج إلى فترة زمنية أقصاها سبعة أيام عمل. عمر شويل - جدة الجوازات السعودية تعلن عن خدمة تواصل لمعالجة المشكلات التقنية - ثقفني

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