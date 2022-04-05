نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر “أبشر” خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة إسقاط المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر، وجاء ذلك القرار بعد أن دشن مساعد وزير الداخلية السعودي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة، والتسجيل عبر منصة أبشر أعمال لأصحاب مصانع بيع المركبات الملغى تسجيلها والهالكة.

تتيح الخدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين إسقاط المركبات التالفة، وتسجيل الأعمال، ورفع طلبات السيارات المهملة عبر منصة أبشر الإلكترونية دون الذهاب إلى إدارة المرور لتنفيذ الخدمة، وبإمكان أصحاب ورش بيع السيارات ومكابس الحديد إسقاط السيارة من خلال الدخول على منصة أبشر أعمال، ومراجعة مراكز المنشآت أيضا عبر المنصة.

إسقاط المركبات عبر منصة أبشر

تعد خدمة إسقاط المركبات أبشر من أهم الخدمات الرقمية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الأيام الماضية حيث بإمكان جميع أصحاب السيارات المُلغى تسجيلها تنفيذ عملية الاسقاط بشكل مباشر عبر المنصة من خلال تقديم المعلومات الخاصة بالسيارة المراد إسقاطها ثم يتم تنفيذ الخدمة بعد إدخال رمز التحقق مباشرةً

خطوات إسقاط المركبات عبر منصة أبشر

تتميز الخدمة الجديدة لإسقاط المركبات بسهولة تنفيذ المهمة والغاء تسجيل السيارة خلال بضعة أيام للمراجعة وتسليم اللوحات إلى المرور بعد إسقاط المركبة، وتتم الخدمة عبر المنصة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية ثم التسجيل في أبشر أعمال.

الدخول على المنصة من خلال حسابك الشخصي أو بإمكانك إنشاء حساب جديد على المنصة.

بعد تسجيل الدخول على المنصة قم بإدخال المعلومات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.

يقوم صاحب المركبة التالفة والمُلغى تسجيلها بإدخال بيانات المركبة على منصة أبشر أعمال ثم إدخال رمز التأكيد الذي ترسله المنصة إلى صاحب المركبة.

بعد إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة يتم تنفيذ الإسقاط فوراً.

بعد ذلك يتسلم المتقدم المركبة واللوحات من المرور، وتأخذ الخدمة حوالي خمسة أيام للمراجعة.

يمكن لأصحاب منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها و مكابس الحديد تسجيل المنشأة كمركز معتمد في الخدمة، وذلك من خلال التقدم بطلب عبر منصة أبشر أفراد ثم تتولى إدارة المرور مراجعة الطلب المُقدم والموافقة عليه.