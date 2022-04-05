نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر أبريل 2022 الدفعة 53 وطريقة إضافة تابع عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر أبريل 2022 من أهم المواعيد التي تستحوذ على تفكير المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، وازداد البحث أكثر مع اقتراب موعد نزول الدعم الخاص بحساب المواطن الدفعة 53 دعم شهر رمضان 1443، وكما هو معلوم للجميع يتم نزول راتب حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر هجري، في حال لم يكن يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة فإذا كان كذلك تم تقديم موعد الصرف يوم ليكون يوم الخميس، أو تأخير موعد الصرف يوم ليكون يوم الجمعة.

شرعت المملكة العربية السعودية في تفعيل برنامج حساب المواطن في شهر سبتمبر 2017، وكان الهدف من البرنامج هو تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، والحد من الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي الذي ألقى بأعباء إضافية على المواطن، وحرصاً من المملكة على توفير حياة كريمة لمواطنيها، مع العمل على تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لهم.

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر أبريل 2022

يتساءل المستفيدين من دعم حساب المواطن عن متى يتم صرف الدفعة 53، وما هي نتائج أهلية حساب المواطن لراتب شهر رمضان 1443، وكما هو معلوم للجميع يتم صرف الدعم الخاص بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن، ويتم إيداع المبالغ المستحقة لهم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية وعند ذلك يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، أما بخصوص موعد صرف حساب المواطن بالهجري لشهر رمضان، فقد تقرر صرف المبالغ المستحقة لهم يوم الأحد القادم 09\09\1443 الموافق 10\04\2022، وقد صدرت نتائج الأهلية بالفعل للدورة 53 وللاستعلام عنها يمكنكم زيارة موقع البرنامج على تويتر.

عداد نزول حساب المواطن لشهر رمضان 1443

طريقة إضافة تابع

ازداد البحث من قبل المستفيدين من دعم البرنامج عن الطريقة الصحيحة لإضافة تابع. وسوف نقوم من خلال هذا المقال بشرح الطريقة بالتفصيل عبر خطوات سهلة وهي كالتالي:-