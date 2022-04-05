رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني للشؤن الصحية للرجال والنساء 1443 لحملة الثانوية العامة

التقديم على وظائف الحرس الوطني للشؤن الصحية، حيث إن ذلك هو واحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها على شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين الباحثين عن عمل في الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون كافة الشروط والأنظمة الخاصة بالتقديم على تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها حديثاً.

وظائف الحرس الوطني للشؤن الصحية

قامت وزارة الحرس بالإعلان عن توافر نحو 70 وظيفة في الشؤن الصحية للوزارة لكل من الرجال والنساء حاملي شهادة الثانوية العامة والبكالريوس، وذلك من أجل العمل في كافة القطاعات المختلفة الخاصة بالوزارة والموجودة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية وتشمل هذه الوظائف أيضاً مجموعة من الأطباء.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني

يوجد العديد من الشروط التي يجب إن تتوافرمن أجل التقديم على وظائف الحرس الوطني حيث إن تلك الشروط تتلخص في السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

لا يقل عمر المتقدم عن تلك الوظائف عن 18 سنة.

يشترط إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف حسن السير والسلوك.

إن يكون غير محكوم علية في أي من القضايا الجنائية أو التي تخص الشرف والأمانة.

إن لم يسبق له من قبل التعرض للفصل من أحد الوظائف العسكرية.

يشترط إن يكون في طول لا يقل عن 165 سم وتناسب الوزن مع الطول.

خطوات تقديم وظائف الحرس الوطني للشؤن الصحية

يوجد الكثير من الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل التقديم في تلك الوظائف حيث تكون هذه الخطوات تبعاً للنحو التالي:-