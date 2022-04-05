نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تأكد” مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443 | موعد الإيداع وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر أخبار مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443، حيث زاد البحث عنها من قبل المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد اقتراب مرور أسبوع على شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر المئات من المواطنين والمواطنات من مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي، وهذا سواء القديم أو نظام الضمان الاجتماعي المطور المكرمة الملكية، والتي تعودنا أنه يتم صرفها في كل شهر رمضان، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بها، وكيفية الاستعلام عن الدفعات الخاصة بك وهذا للتأكد منها حين نزولها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

إيداع مكرمة الضمان تويتر

وسنتعرف معكم على آخر الأخبار التي وردت بخصوص المكرمة الملكية حتى الآن، حيث زادت تعليقات وبحث المواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء وطننا الحبيب عن المكرمة الملكية، حيث تتزايد المصروفات المطلوبة بشهر رمضان المبارك وهذا كما نعلم، وتحرص الدولة كل الحرص على توفير الاحتياجات للمواطنين.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443

حيث يظهر هذا في صرف المكرمة الملكية للمواطنين بشهر رمضان كل عام، وقد انتشرت الكثير من الشائعات بين المواطنين عن أنه لن يتم صرف المكرمة هذا العام للمستفيدين من الضمان المطور، وهذا غير صحيح، حيث إنها ستشمل جميع مستفيدي الضمان.

المكرمة الملكية

تشمل النظام المطور ✅#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/P6NsWIsbKl — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) المكرمة الملكية

تشمل النظام المطور ✅#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/P6NsWIsbKl — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 20, 2022

وقد انتشرت شائعة أخرى بخصوص أنه لن يتم صرف المعونة الملكية للمستفيدين وهذا في حالة اذا لم يسجلوا في الضمان المطور حتى الآن، وهذا ليس له أي أساس من الصحة أيضا، وقد تعرفنا معكم على استمرار صرف بدل غلاء المعيشة 1443، فتابعوا معنا.

موعد إيداع المكرمة الملكية 1443

وأما بالنسبة للموعد، فلم يتم تحديد موعد لصرف المكرمة، حيث إنه يتم صرفها بناء على صدور قرار ملكي بصرفها للمواطنين، وهذا ليس له موعد محدد، ولكن بكل تأكيد في حالة صرفها فإنها لن تخرج عن شهر رمضان، وسننتظر معكم القرار الملكي بخصوص صرفها.

مع العلم أنه صدر القرار الملكي العام الماضي بيوم 8 رمضان، وبالفعل تم إيداع المبالغ للمستفيدين بيوم 12 رمضان في حساباتهم البنكية بالفعل، ويتوقع هذا العام أن تصرف في موعد مشابه للعام الماضي.

#الضمان_الاجتماعي_المطور المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي تصدر بأمر ملكي ما يتم تداوله حتى الآن مجرد توقعات واجتهادات شخصيه لايوجد مصدر رسمي ولم يتم الاعلان عنها حتى الآن . — صادق الود (@o96v7i) #الضمان_الاجتماعي_المطور المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي تصدر بأمر ملكي ما يتم تداوله حتى الآن مجرد توقعات واجتهادات شخصيه لايوجد مصدر رسمي ولم يتم الاعلان عنها حتى الآن . — صادق الود (@o96v7i) April 5, 2022

الاستعلام عن الراتب في الضمان

ويمكنك التأكد من المبلغ الذي سيتم إيداعه في حالة صرف المكرمة عن طريق اتباع الخطوات التالية: