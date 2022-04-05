شروط وخطوات تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 عبر منصة جدارة للتوظيف

تقديم وظائف ديوان المظالم 1443 حيث يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأمور التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون على كافة الشروط الخاصة بالتقديم في هذه الوظائف وأيضاً كيفية التقديم من خلال منصة جدارة الإلكترونية وأيضاً نظام العمل.

وظائف ديوان المظالم 1443

قام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والبكالريوس في أي من الوظائف وذلك لأن يتم العمل في الديوان، حيث إن تلك الوظائف ستكون بنظام التعاقد وقد أوضح الديوان بإن التقديم على هذه الوظائف سيكون حتي يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر رمضان الجاري.

شروط التقديم في الوظائف

يوجد عدة شروط وضعها ديوان المظالم من أجل التقديم فية حيث إن هذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية وهي:

إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

إن يكون في عمر لا يقل عن 18 سنة عند التقديم على هذه الوظائف.

يجب إن يكون حسن السير والسلوك.

يجب إن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة علي الأقل أو ما يعادلها.

إن كان حاصل على شهادة دراسية من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة في وزارة التعليم السعودية.

إن يكون لدية القدرة الصحية على العمل.

يشترط إن يجتاز كافة اختبارات القدرات.

خطوات تقديم وظائف ديوان المظالم 1443

يتم التقديم على هذه الوظائف إلكترونياً من خلال منصة جدارة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-