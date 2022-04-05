نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب المساعدة مؤسسة الوليد بن طلال وكيفية التسجيل بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب المساعدة مؤسسة الوليد بن طلال هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين المحتاجين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً بالمملكة. حيث تسعي العديد من الجهات والمؤسسات المبكية بالمملكة إلي تقديم الدعم لهذه الفئة والتي تعرضت لضائقات مالية خلال الفترات الحالية التي يمر بها العلم أجمع. ومن هذه المؤسسات التي تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية, مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم الدعم المالي والمادي, كما يقوم الديوان الملكي بتقديم المساعدات أيضاً للأسر الأكثر احتياجاً, وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل طلب المساعدة مؤسسة الوليد بن طلال وكيفية التسجيل للحصول عليها في خطوات سهلة وبسيطة بالسطور القليلة القادمة.

طلب المساعدة مؤسسة الوليد بن طلال

تقوم مؤسسة الوليد بن طلال بتقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً علي هيئة مبالغ مالية يقدرها المختصون في المملكة, كذلك يمكن الدعم علي هيئة توفير سكن أو سيارة. ولكن وضعت مؤسسة الوليد بعض الشروط والضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه, وتعد هذه الشروط كالتالي:

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للراغبين في الحصول علي الدعم عن (3,000) آلاف ريال سعودي.

ألا يكون لديهم سندات مالية أو عقارات أو مشتركين في أحد برامج الدعم المختلفة.

ألا يكون لديهم أيضاً سيارة لها سندات مالية موقعة باسمهم.

أن يقوم بكتابة تعهد علي نفسة بعدم القيام بالتصرف في في أي دعم مادي مقدم لهم في التربح, مثال لذلك في حالة توفير سكن لا يجب القيام بعرضه للإيجار مقابل مبلغ شهري.

كيفية القيام بالحصول علي طلب المساعدة مؤسسة الوليد إبن طلال

يمكن القيام بالحصول علي طلب المساعدات المالية من المؤسسة إلكترونياً وفي خطوات سهلة وبسيطة يمكن أن تتلخص في الآتي:

القيام بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لمؤسسة الوليد بن طلال.

قم بإدخال المساعدة المطلوبة ( مساعدة مالية – سكن – عقار – سيارة – …..).

قم بإدخال كافة البيانات التي ستظهر أمامك (بيانات شخصية).

قم بإدخال كافة المستندات الدالة علي مدي أحقتيك في الحصول علي الدعم.

قم بالإرسال وسيتم مراجعة الطلب والرد عليك في أقرب وقت ممكن.

كما يمكن القيام بالتواصل مع المؤسسة من خلال الرقم الذي أعلنت عنه المؤسسة وهو (966112110000) وسيقوم أحد الموظفين بالرد علي استفساراتكم.