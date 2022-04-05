نتائج مقياس موهبة 2022 البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين قياس

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عمر شويل - جدة نتائج مقياس موهبة 2022، كثر البحث في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل نتائج موهبة 2022، وكان ذلك حسب رقم الهوية الخاص بالطلاب السعوديين، وهذا بالنسبة لكل من الصف الثالث والسادس، والجهة المسؤولة عن رعاية هذا الاختبارهو البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، هذا وقد أجري اختبار قياس في المملكة العربية السعودية في شهر رجب الماضي، ويتضمن مقياس المواهب الذي تم استحداثه في نسخة جديدة على قدرات عقلية عديدة لها عدة محاور أساسية، وهذا بناء على النتيجة التي تحصل عليها الطلاب، بعد ذلك سيتم تحديد مسار مناسب تبنى فيه نقاط القوة الخاصة بالطلاب، أما نقاط الضعف التي تم اكتشافها في اختبار قياس موهبة فسيتم التركيز عليها والعمل على تطوير قدرات الطالب لضمان التفوق، هذا وقد تقدم الطلاب لأداء اختبارت القدرات موهبه باللغتين الإنجليزية والعربية، وسنتحدث عن تفاصيل النتائج من خلال مقالنا هذا، تابعونا.

نتائج مقياس موهبة 2022

يبحث الطلاب السعوديون عن نتائج مقياس موهبة 2022 بعد أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائج موهبة 2022 من خلال رابط الفحص المخصص لذلك بواسطة رقم الهوية، وتعتبر هذه المسابقة من ضمن أهم المسابقات التي تهدف إلى تنمية المواهب الخاصة بالطلاب والكشف عن نقاط القوة لديهم من أجل تعزيزها، كما تحرص على التعرف على مواطن الضعف من أجل تحسين مستواهم.

نتائج موهبة 2022

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان عن نتائج موهبة 2022 من خلال البوابة الخاصة بموهبة للتعلم الإلكتروني. وكان الطلاب السعوديون قد اجتازو اختبار قياس في شهر فبراير الماضي. ومنذ ذلك الوقت والطلاب ينتظرون نتائج الترشيح النهائي بعد أداء اختبار موهبة. وبعد الإعلان عن النتائج سيتم العمل على توزيع الطلاب والطالبات على برامج المشروع الوطني الذي يرعى الموهوبين.

أهمية اختبار قياس موهبة

لا بد من الإشارة لأمر هام لمن يستعلمون عن نتائج موهبة 2022. وهو أنّ اختبار قياس له أهمية كبيرة تتمثل في قياس مواهب الطلاب في مراحل التعليم العام، وهذا عبر كل المدارس في المملكة العربية السعودية. وهذا من شأنه أن يسمو بمستوى المملكة في المجال المعرفي والثقافي. لأن السعودية تسعى لتطوير مواهب أبنائها، وتعمل على رعايتهم وتوفير السبل لهم ليقدموا أفضل ما لديهم.

موعد نتائج قياس

لقد تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج موهبة 2022، ويمكن لكل الطلاب الذين اجتازوا اختبار قياس أن يطلعوا على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج موهبه. وهذا من خلال الدخول إلى بوابة موهبة الإلكترونية، ويتم استخراج النتائج بوسطة رقم الهوية الخاص بكل طالب. هذا وقد أصبحت النتائج جاهزة بتاريخ 05 رمضان 1443 الموافق 05 أبريل 2022. ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال ما يلي:

أولا: الدخول إلى بوابة موهبة الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعد ذلك يتوجب على الطالب أن يقوم بتسجيل دخوله إلى البوابة من خلال إدراج رقم الهوية أو قم الإقامة الخاص به مع كلمة المرور.

ثالثا: يتعين عليه أن يقوم بالنقر على زر الاستعلام الموجود في الموقع، ثم يكتب رقم السجل المدني الخاص به أو رقم الهوية.

رابعا: بعد ذلك ينقر على علامة الاستعلام، وستظهر النتيجة الخاصة بالطالب أو الطالبة في قياس موهبة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع نتائج مقياس موهبة 2022. وهو من بين الاختبارات الهامة في المملكة العربية السعودية التي ترعى مواهب الطلاب في مختلف المجالات. كما أنّ اختبار قياس يسعى لتعزيز مواطن القوة، وتطوير نقاط الضعف لذى كل الطلاب بناء على نتيجة أدائهم في موهبه، وقد أصبحت النتائج متاحة الآن ويمكن للطلاب استخراجها.