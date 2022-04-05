نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 وشروط التسجيل بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 لم يبق عليه الكثير، وهي منحة مالية أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأشخاص الغير قادرين من التابعين للدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار، وبدأ جميع المواطنين من مستحقي الدعم في البحث عن متى موعد عودة بدل غلاء المعيشة بعد إيقافه وكذلك كيفية تسجيل الدخول للحصول على الدعم، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” ننشر لكم ما هو راتب غلاء المعيشة 2022 وموعد صرف رواتب مستحقي الضمان الاجتماعي والذي يتزامن مع المنحة المخصصة لمكافحة الغلاء.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443

من المقرر أن يتم صرف راتب بدل غلاء المعيشة للعام الحالي 2022 للمتقاعدين في يوم 21 أبريل 2022، والموافق 20 من رمضان 1443، بينما للمواطنين اللذين يعملون بالهيئات الحكومية أو الخاصة ما زال لم يُعلن حتى الآن موعد صرف المنحة لهم، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام المقبلة ببحث الحالات وتحديد استحقاقية الدعم.

كم بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي

يختلف بدل غلاء المعيشة حسب الحالة المقدمة، وقد حددت الوزارة صرف الرواتب كالتالي:

العاملين المدنيين 1000 ريال. المعاش التقاعدي 500 ريال. المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي 500 ريال.

شروط التقديم في بدل غلاء المعيشة

أن يكون الشخص المتقدم بالطلب حاملاً للجنسية السعودية، سواء رجالاً أم إناث.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

ألا يزيد راتب المتقدم بالطلب عن 8600 ريال سعودي المتزوج، و 3000 ريال سعودي للغير متزوج.

أمر ملكي بدل غلاء المعيشة

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على استمرار بدل غلاء المعيشة، والتي جاء إجمالي المبالغ المستحقة لها كالتالي:

192 مليار ريال سعودي للأشخاص المتقاعدين.

دعم فاتورة الكهرباء بمبلغ 140 ريال سعودي.

104 ريال سعودي دعم نقدي المتعثرين في سداد فواتير الكهرباء.

2 مليار سعودي لمختلف الفئات.

زيادة قدرها 10% للطلاب.

الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين

قدمت الحكومة السعودية الكثير من أنواع الدعم، والذي كان الغرض الوحيد منه هو النهوض بمستوى المواطن السعودي، وضمان حصوله على كافة حقوقه التي تعينه على بناء حياة كريمة مع قدر من الرفاهية، ومن تلك الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين من قبل وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية ما يلي: