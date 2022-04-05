موعد نزول المكرمة الملكية فى رمضان 1443 بعد التحديث الجديد

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عمر شويل - جدة موعد نزول المكرمة الملكية فى رمضان 1443 التى أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مؤخراً وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إضافة إلى الراتب الشهري لمستحقي الضمان الإجتماعي، حيث تأتي هذه المنحة المالية بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأجل الوقوف بجانب الأشخاص الذين لديهم الحق فى الحصول على الضمان الإجتماعي من حيث توافقهم مع الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة.

موعد نزول المكرمة الملكية فى رمضان 1443 بعد التحديث

يبحث الملايين مع اول اسبوع من شهر رمضان الكريم 1443 عن توقيت نزول إعانة المكرمة الملكية، هذا المبلغ المالي الذي ينزل في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي للمساهمة فى رفع العبء على كاهل المواطنين ولا سيما بعد زيادة أسعار اغلب المنتجات فى شهر رمضان.



يذكر أن صرف المكرمة الملكية فى العام الماضى تم صرفها يوم الثامن من شهر رمضان، وعن هذا العام فمن من المتوقع أن يتم نزول المكرمة الملكية يوم الرابع عشر من شهر رمضان 1443.

الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الآلية اللازمة للإستعلام عن موعد إيداع مكرمة شهر رمضان فى حسابات المستفيدين والتي تتم من خلال الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية، كما نوهت أيضاً عن آلية الإستعلام السريع عن طريق الرقم المخصص للاستفسار عن المكرمة الملكية (19911).

شروط منحة المكرمة الملكية

كشفت الحكومة السعودية عن مجموعة من التعديلات تخص الفئات المستهدفة من الحصول على منحة خادم الحرمين الشريفين (المكرمة الملكية) وكان أبرز الشروط الواجب توافرها فى المستفيدين هي كالتالي:

تصرف المكرمة الملكية للمواطنين السعوديين فقط.

للمواطنين السعوديين فقط. يجب أن يكون الدخل الشهري للمستحق لا يتجاوز 3 آلاف ريال سعودي.

ينبغي أن يكون المتقدم مقيم بالسعودية إقامة دائمة وتحديداً اخر 3 شهور قبل التقديم.

مقدار المكرمة الملكية

القيمة المالية التي يستحقها المستفيدين من المكرمة الملكية وفقاً إلى وزارة الموارد البشرية تحدد بناء على الكثير من العوامل أهمها عدد الأفراد فى الأسرة، أي كلما ذا عدد أفراد الأسرة كلما زاد قيمة المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان الكريم.

عدد أفراد الأسرة قيمة المكرمة الملكية 1 1000 ريال سعودي. 2 1500 ريال سعودي. 3 2000 ريال سعودي. 4 2500 ريال سعودي.

أي أن الأساس فى صرف القيمة المالية هو 1000 ريال سعودي للفرد ومع زيادة كل فرد يزيد 500 ريال سعودي.