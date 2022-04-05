يرعي برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي للآلاف من الأسر والأفراد المحتاجين للدعم ، وذلك عبر قاعد بيانات عملاقة تحتوي علي معلومات المستفيدين وحالات استحقاقهم ، يقوم علي دعم هذه المنظومة العملاقة الكثير من الموظفين والحواسيب التي تعمل علي مدار الساعة لخدمة المستفيدين ، وفي العاشر من كل شهر ميلادي يودع البرنامج القيمة المالية للدعم علي حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم ، وقبيل هذا الموعد بعشرة أيام يتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للدفعة الجديدة ، وهو ما يستوجب التعرف علي طريقة استعلام أهلية حساب المواطن بالخطوات ، و مدار حديثنا في مقال اليوم الاستعلام عن حساب المواطن بالتفاصيل ، وفي ذات السياق يمكنكم التعرف علي طريقة تسجيل المستقلين للحصول علي دعم حساب المواطن.

استعلام أهلية حساب المواطن بالخطوات

ماذا يعني تعريف الأهلية في حساب المواطن ؟

الإجابة : هي تلك الشروط والضوابط والمعايير التي يستوجب توافرها لدي المستفيد ليصبح مؤهل لاستحقاق الدعم من البرنامج.

وللأهلية مجموعة من الشروط الأساسية وهي : أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية. وأن يكون مقيماً بشكل كامل داخل أراضي المملكة. تطابق جميع البيانات التي يقدمها المستفيد مع البيانات المرصودة من قبل جهات العلاقة في إصدار الأهلية. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.



خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يتم التحقق و الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

توضح قائمة دراسة الأهلية بعض البيانات كالآتي : حالة الأهلية بين ” مؤهل – غير مؤهل – لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقاً “. ورسالة لم يتم الدراسة تكون لمن لم يكمل طلب التسجيل قبل الموعد الأخير للتسجيل من كل شهر. كما توضح تاريخ دارسة الأهلية وعدد المؤهلين. كذلك يمكن الاطلاع علي تفاصيل أهلية التابعين وحالات الأهلية السابقة.

مثال لمستفيد مؤهل وتابعين مؤهلين

مثال لمستفيد مؤهل وتابعين غير مؤهلين

ويمكن التعرف علي تفاصيل عدم الأهلية كما هو موضح بالمثال بالصورة التالية :

الاعتراض علي نتيجة الأهلية

في حال كانت نتائج أهلية حساب المواطن غير مؤهل ، يمكن للمستفيد الاعتراض علي نتائج استعلام حساب المواطن برقم الهوية أو نتائج التابعين :

يراعي التأكد من تحديث البيانات المفصح عنها مع الموجودة علي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

يمكن الاتصال بالرقم الخاص بالمساعدة : 19912 إن كانت بياناتك تطابق ما هو موجود علي المنصة.

لتقديم الاعتراض عليك الضغط علي جملة لمزيد من التفاصيل من صفحة حالة الأهلية.

ثم تقوم بقراءة التنبيه.

بعدها تضغط علي أيقونة ” تقديم اعتراض “.

أخيراً تظهر رسالة تؤكد تقديم الاعتراض ، ونضغط منها علي نعم لإتمام التقديم.

ضوابط تقديم اعتراض الأهلية

يمكن تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاث شهور من تاريخ صدورها.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن بعد صدور نتائج الأهلية.

يتم تعويض المستفيد في حال قبول اعتراضه بأثر رجعي بحد أقصي خمس شهور.

في حال رفض الاعتراض يمكن للمستفيد التقديم مرة أخري بعد التحقق من سبب الرفض مع مراعاة الشرطين السابقين.

إن لم يبت في الاعتراض المقدم خلال 3 شهور ، يجب تقديم طلب جديد.

والسؤال الأكثر تداولاً : هل يستحق التابعين الدعم إن كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل ؟

والإجابة هي : في حال كان رب الأسرة غير مؤهل لن يتم النظر في أهلية تابعيه.

ويمكن الاطلاع علي نتائج حساب المواطن لشهر رمضان خطوات الاستعلام في الدفعة المقبلة وفق شروط الاستحقاق.